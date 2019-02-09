Агент Сульшера провел встречу с высшим руководством "Юнайтед"

Агент тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера провел встречу с исполнительным директором Эдом Вудвордом и совладельцем клуба Аврамом Глэйзером.

В субботу Сульшер отпраздновал свою 10-ю победу в 11 матчах у руля "красных дьяволов", обыграв "Фулхэм" со счетом 0:3.



В ВИП-ложе "Крэйвен Коттадж" на этом матче Премьер-Лиги присутствовали Вудворд и Глэйзер, рядом с которыми расположился агент Джим Сольбаккен, представляющий интересы Сульшера.



Manchester Evening News считает эту встречу свидетельством того, что "Юнайтед" всерьез рассматривает кандидатуру Оле Гуннара на должность постоянного главного тренера.



Отметим, Аврам Глэйзер посетил матч "Юнайтед" впервые с поражения от "Ювентуса" на "Олд Траффорд" в октябре, так что его присутствие на игре с "Фулхэмом" — это действительно значимое событие.



"Ну, мы только что поговорили. Он зашел к нам в раздевалку. Конечно, все они счастлив, что мы выиграли матч", — сообщил Сульшер насчет Глэйзера, занимающего пост одного из президентов "Юнайтед".