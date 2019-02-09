"Арсенал", наконец, победил на выезде

"Арсенал" одержал свою первую выездную победу в Премьер-Лиге с ноября, переиграв занимающий последнее место "Хаддерсфилд" — 1:2.

Наставник "терьеров" Ян Зиверт обновил стартовый состав своей команды с помощью Бена Хамера, Матиаса Йоргенсена, Джонатана Хогга и Джейсона Панчеона.



В заявке "канониров" неожиданно не оказалось Месута Озила, Аарона Рэмси и Пьер-Эмерика Обамеянга. Вернулись в команду выздоровевшие Эйнсли Мэйтланд-Найлс и Генрих Мхитарян.



Принявшись наращивать давление с самого начала матча, "Арсенал" уже на 16-й минуте открыл счет. Сеад Колашинац навесил с левого фланга, а Алекс Ивоби пробил в касание. Рикошет от Теренса Конголо не оставил голкиперу шансов на спасение — 0:1.



Вскоре "Хаддерсфилд" чуть активизировался, но "канониры" все равно выглядели гораздо более организованной и классной командой, несмотря на определенные огрехи в своей игре.



Второй гол гостей в концовке тайма не стал сюрпризом. Это Александр Лакасетт на дальней штанге замкнул прострел Мэйтланд-Найлса — 0:2.



В дальнейшем игра проходила неторопливо. В конце концов "канониры" расслабились настолько, что в компенсированное время пропустили атаку по центру и позволили Адаме Диакаби размочить счет — 1:2.



"Хаддерсфилд" подтвердил свой статус безнадежного аутсайдера, не сумев доставить больших проблем "Арсеналу", для которого эта победа стала первой выездной с ноября. Единственный позитив для "терьеров" в том, что они забили свой первый гол при новом тренере. Правда, его все равно записали как автогол Сеада Колашинаца.



"Хаддерсфилд" — "Арсенал". Отчет о матче