"Арсенал", наконец, победил на выезде
"Арсенал" одержал свою первую выездную победу в Премьер-Лиге с ноября, переиграв занимающий последнее место "Хаддерсфилд" — 1:2.
Наставник "терьеров" Ян Зиверт обновил стартовый состав своей команды с помощью Бена Хамера, Матиаса Йоргенсена, Джонатана Хогга и Джейсона Панчеона.
В заявке "канониров" неожиданно не оказалось Месута Озила, Аарона Рэмси и Пьер-Эмерика Обамеянга. Вернулись в команду выздоровевшие Эйнсли Мэйтланд-Найлс и Генрих Мхитарян.
Принявшись наращивать давление с самого начала матча, "Арсенал" уже на 16-й минуте открыл счет. Сеад Колашинац навесил с левого фланга, а Алекс Ивоби пробил в касание. Рикошет от Теренса Конголо не оставил голкиперу шансов на спасение — 0:1.
Вскоре "Хаддерсфилд" чуть активизировался, но "канониры" все равно выглядели гораздо более организованной и классной командой, несмотря на определенные огрехи в своей игре.
Второй гол гостей в концовке тайма не стал сюрпризом. Это Александр Лакасетт на дальней штанге замкнул прострел Мэйтланд-Найлса — 0:2.
В дальнейшем игра проходила неторопливо. В конце концов "канониры" расслабились настолько, что в компенсированное время пропустили атаку по центру и позволили Адаме Диакаби размочить счет — 1:2.
"Хаддерсфилд" подтвердил свой статус безнадежного аутсайдера, не сумев доставить больших проблем "Арсеналу", для которого эта победа стала первой выездной с ноября. Единственный позитив для "терьеров" в том, что они забили свой первый гол при новом тренере. Правда, его все равно записали как автогол Сеада Колашинаца.
"Хаддерсфилд" — "Арсенал". Отчет о матче
09.02.2019 20:05
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Статистика матча "Хаддерсфилд" 1-2 "Арсенал":
Удары: 15-9 (6-4 в створ)
Владение мячом: 55%-45%
Точность передач: 79%-72%
Ключевые передачи: 10-7
Угловые: 5-0
Жёлтые карточки: 3-2
Фолы: 17-12
е6ать отскок против одной из слабейших команд в истории апл))
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Чудеса случаются
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Наконец-то. Блять
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