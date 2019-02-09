"Ливерпуль" разгромил "Борнмут" и вернулся на первое место

"Ливерпуль" разгромил дома "Борнмут" со счетом 3:0 и благодаря этой победе восстановил лидерство в Премьер-Лиге.

По сравнению с ничьей 1:1 против "Вест Хэма" в старт "красных" вернулся Джорджиньо Вейналдум, заменив Адама Лаллану. Двое других выздоровевших, Трент Александер-Арнольд и Джордан Хендерсон, начали матч в запасе.



У "вишенок" с первых минут вышли Диего Рико, Джефферсон Лерма и Джордон Айб, заменив Натаниэля Клайна, Джуниора Станисласа и Доминика Соланке.



Голкиперу хозяев Алиссону пришлось уже на второй минуте выручать свою команду после плотного удара Райана Фрэйзера.



Отделавшись испугом, "Ливерпуль" принялся оказывать нешуточное давление. "Борнмут" был заперт возле своей штрафной, но при этом никакого пожара не допускал.



В середине тайма "красные" все-таки открыли счет. "Вишенки" отбились после углового, но мяч был возвращен в штрафную, где Садио Мане кивком головы поразил ворота — 1:0.



Гол добавил уверенности хозяевам, и на 34-й минуте счет был удвоен. "Борнмут" совершил потерю на своей половине поля, и Энди Робертсон тут же сделал передачу вперед на Вейналдума, который технично забросил мяч за шиворот голкиперу — 2:0.



Уступая в два гола, "вишенки" уже почти не сопротивлялись. Третий гол назревал, но случился после перерыва, когда Мохамед Салах пробил по мячу, который ему пяткой оставил Роберто Фирмино — 3:0.



Остаток матча прошел безоблачно для "красных" — чуть везения и чуть больше желания, и счет мог бы стать еще крупнее. Гости толком ничего не показали.



"Ливерпуль" убедительно ответил своим критикам, не показав никаких признаков нервозности. "Борнмут" же продолжает свою неудачную серию на выезде — уже восемь поражений подряд за пределами своего стадиона.



"Ливерпуль" — "Борнмут". Отчет о матче