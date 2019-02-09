"Ливерпуль" разгромил "Борнмут" и вернулся на первое место
"Ливерпуль" разгромил дома "Борнмут" со счетом 3:0 и благодаря этой победе восстановил лидерство в Премьер-Лиге.
По сравнению с ничьей 1:1 против "Вест Хэма" в старт "красных" вернулся Джорджиньо Вейналдум, заменив Адама Лаллану. Двое других выздоровевших, Трент Александер-Арнольд и Джордан Хендерсон, начали матч в запасе.
У "вишенок" с первых минут вышли Диего Рико, Джефферсон Лерма и Джордон Айб, заменив Натаниэля Клайна, Джуниора Станисласа и Доминика Соланке.
Голкиперу хозяев Алиссону пришлось уже на второй минуте выручать свою команду после плотного удара Райана Фрэйзера.
Отделавшись испугом, "Ливерпуль" принялся оказывать нешуточное давление. "Борнмут" был заперт возле своей штрафной, но при этом никакого пожара не допускал.
В середине тайма "красные" все-таки открыли счет. "Вишенки" отбились после углового, но мяч был возвращен в штрафную, где Садио Мане кивком головы поразил ворота — 1:0.
Гол добавил уверенности хозяевам, и на 34-й минуте счет был удвоен. "Борнмут" совершил потерю на своей половине поля, и Энди Робертсон тут же сделал передачу вперед на Вейналдума, который технично забросил мяч за шиворот голкиперу — 2:0.
Уступая в два гола, "вишенки" уже почти не сопротивлялись. Третий гол назревал, но случился после перерыва, когда Мохамед Салах пробил по мячу, который ему пяткой оставил Роберто Фирмино — 3:0.
Остаток матча прошел безоблачно для "красных" — чуть везения и чуть больше желания, и счет мог бы стать еще крупнее. Гости толком ничего не показали.
"Ливерпуль" убедительно ответил своим критикам, не показав никаких признаков нервозности. "Борнмут" же продолжает свою неудачную серию на выезде — уже восемь поражений подряд за пределами своего стадиона.
"Ливерпуль" — "Борнмут". Отчет о матче
09.02.2019 19:55
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Последние комментарии:
что-то высокая оценка у мораты - 6.8. по стате должна быть 6.2 - максимум
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Видно что команда пиздюлей получила от Клопптопа
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Проигрыш МЮ и победа Челси, серьезный шаг для Ливерпуля к чемпионству (пенсы не переживут)
Победа МЮ и Сити - это означает, что Челси мимо 4-ки железно (может случиться очередной слив тренера, там Азар стопроц ливнет)
пенсов от попадания в психушку спасут лишь две ничьи.
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норм так вернулись на вершину, такому борнмуту можно было 5-6 голов накидать и иметь норм разницу голов печаль, Джини вернулся и стало спокойнее в центре, и гол он забил и вообщем мом, не ожидал что он станет ключевым игроком в центре поля, двигаемся дальше)))
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Дали Королевский Трон Пепу Гвардиоле, чтоб он отполировал его до блеска!
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Всё в порядке, едем дальше. Только вот моментов во втором тайме разбазарили кучу(
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Мане снова забил, Фирма хорош, Вейн-топ и лидер центра поля. Против мю будет тяжко, посмотрим что будет. На пенсов завтра не стоит надеяться, отсиживаться в обороне и забить шальные голы, как было в прошлом матче, не получится.
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Ну что, Челси поможет Ливерпулю или хуй соснет? Узнаем завтра.
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Очередной насос с офсайдом, все как обычно с портовыми. Но так как Саф включился в сосательную гонку, пеликанам по итогам сезона достанется вялый мухомор.
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По сути пенсам пох на Ливерпуль и МС, им теперь важнее за 4-ку биться, а то опять мимо ЛЧ.
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как там мората, кто смотрел?
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ждем бестрофейников на ОТ вазмити собой пасперса панадибится
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Половину пенсов мечтают о том, чтобы Сити выебал их любимый клуб и вышел на первое место, лишь бы ЛФК не был первым, ору, что за долбаебы.
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Кажись сегодня все сыграли великолепно. Фирма невероятен.
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Челики завтра снова спустят недоразумение на страпон? Надеюсь нет, они потом сами себя спустят
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Вернулся Вейналдум и в середине сразу стало надежнее. Фабиньо провел отличный матч. В целом, ЛФК показал хорошее движение и подстраховку на флангах и в опорной зоне. Только начинает наклевываться набор необходимой формы и кондиций - и снова десятидневная пауза, после которой снова непонятно чего ожидать. Зачем Клопп в очередной раз выпускает только на 3-4 минуты Ориги и Старриджа - остается загадкой. В итоге, взяли свои очки и теперь слово за Сити.
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Завтра удача не будет на стороне Челси, она к ним лишь по четвергам приходит :)
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Псг надерет им задницу.
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Борнмут и Арсенал мертвые на выезде.
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