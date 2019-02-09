"Ливерпуль" разгромил "Борнмут" и вернулся на первое место

Джорджиньо Вейналдум "Ливерпуль" разгромил дома "Борнмут" со счетом 3:0 и благодаря этой победе восстановил лидерство в Премьер-Лиге.

По сравнению с ничьей 1:1 против "Вест Хэма" в старт "красных" вернулся Джорджиньо Вейналдум, заменив Адама Лаллану. Двое других выздоровевших, Трент Александер-Арнольд и Джордан Хендерсон, начали матч в запасе.

У "вишенок" с первых минут вышли Диего Рико, Джефферсон Лерма и Джордон Айб, заменив Натаниэля Клайна, Джуниора Станисласа и Доминика Соланке.

Голкиперу хозяев Алиссону пришлось уже на второй минуте выручать свою команду после плотного удара Райана Фрэйзера.

Отделавшись испугом, "Ливерпуль" принялся оказывать нешуточное давление. "Борнмут" был заперт возле своей штрафной, но при этом никакого пожара не допускал.

В середине тайма "красные" все-таки открыли счет. "Вишенки" отбились после углового, но мяч был возвращен в штрафную, где Садио Мане кивком головы поразил ворота — 1:0.

Гол добавил уверенности хозяевам, и на 34-й минуте счет был удвоен. "Борнмут" совершил потерю на своей половине поля, и Энди Робертсон тут же сделал передачу вперед на Вейналдума, который технично забросил мяч за шиворот голкиперу — 2:0.

Уступая в два гола, "вишенки" уже почти не сопротивлялись. Третий гол назревал, но случился после перерыва, когда Мохамед Салах пробил по мячу, который ему пяткой оставил Роберто Фирмино — 3:0.

Остаток матча прошел безоблачно для "красных" — чуть везения и чуть больше желания, и счет мог бы стать еще крупнее. Гости толком ничего не показали.

"Ливерпуль" убедительно ответил своим критикам, не показав никаких признаков нервозности. "Борнмут" же продолжает свою неудачную серию на выезде — уже восемь поражений подряд за пределами своего стадиона.

"Ливерпуль" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Борнмут, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2019 19:55

Количество просмотров Просмотров: 1803

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. monsieurgood 09.02.2019 20:35 # monsieurgood
    что-то высокая оценка у мораты - 6.8. по стате должна быть 6.2 - максимум

    (ответить)

  2. firmino9 09.02.2019 20:34 # firmino9
    Видно что команда пиздюлей получила от Клопптопа

    (ответить)

  3. ian 09.02.2019 20:33 # ian
    Проигрыш МЮ и победа Челси, серьезный шаг для Ливерпуля к чемпионству (пенсы не переживут)

    Победа МЮ и Сити - это означает, что Челси мимо 4-ки железно (может случиться очередной слив тренера, там Азар стопроц ливнет)

    пенсов от попадания в психушку спасут лишь две ничьи.

    (ответить)

  4. keremet 09.02.2019 20:33 # keremet
    норм так вернулись на вершину, такому борнмуту можно было 5-6 голов накидать и иметь норм разницу голов печаль, Джини вернулся и стало спокойнее в центре, и гол он забил и вообщем мом, не ожидал что он станет ключевым игроком в центре поля, двигаемся дальше)))

    (ответить)

  5. pistolero-lfc 09.02.2019 20:33 # pistolero-lfc
    Дали Королевский Трон Пепу Гвардиоле, чтоб он отполировал его до блеска!

    (ответить)

  6. sausage 09.02.2019 20:28 # sausage
    Всё в порядке, едем дальше. Только вот моментов во втором тайме разбазарили кучу(

    (ответить)

  7. kos9k 09.02.2019 20:27 # kos9k
    Мане снова забил, Фирма хорош, Вейн-топ и лидер центра поля. Против мю будет тяжко, посмотрим что будет. На пенсов завтра не стоит надеяться, отсиживаться в обороне и забить шальные голы, как было в прошлом матче, не получится.

    (ответить)

  8. alcoholnarco 09.02.2019 20:23 # alcoholnarco
    Ну что, Челси поможет Ливерпулю или хуй соснет? Узнаем завтра.

    (ответить)

  9. shmanisa 09.02.2019 20:22 # shmanisa
    Очередной насос с офсайдом, все как обычно с портовыми. Но так как Саф включился в сосательную гонку, пеликанам по итогам сезона достанется вялый мухомор.

    (ответить)

  10. girasimus 09.02.2019 20:21 # girasimus
    По сути пенсам пох на Ливерпуль и МС, им теперь важнее за 4-ку биться, а то опять мимо ЛЧ.

    (ответить)

  11. monsieurgood 09.02.2019 20:20 # monsieurgood
    как там мората, кто смотрел?

    (ответить)

  12. myu99 09.02.2019 20:20 # myu99
    ждем бестрофейников на ОТ вазмити собой пасперса панадибится

    (ответить)

  13. mikkiynwa 09.02.2019 20:19 # mikkiynwa
    Половину пенсов мечтают о том, чтобы Сити выебал их любимый клуб и вышел на первое место, лишь бы ЛФК не был первым, ору, что за долбаебы.

    (ответить)

  14. gerrard08 09.02.2019 20:18 # gerrard08
    Кажись сегодня все сыграли великолепно. Фирма невероятен.

    (ответить)

  15. gidro-met 09.02.2019 20:16 # gidro-met
    Челики завтра снова спустят недоразумение на страпон? Надеюсь нет, они потом сами себя спустят

    (ответить)

  16. berdebun 09.02.2019 20:16 # berdebun
    Если делаете ставки -> buki-sosamba.ru

    (ответить)

  17. redspool 09.02.2019 20:15 # redspool
    Вернулся Вейналдум и в середине сразу стало надежнее. Фабиньо провел отличный матч. В целом, ЛФК показал хорошее движение и подстраховку на флангах и в опорной зоне. Только начинает наклевываться набор необходимой формы и кондиций - и снова десятидневная пауза, после которой снова непонятно чего ожидать. Зачем Клопп в очередной раз выпускает только на 3-4 минуты Ориги и Старриджа - остается загадкой. В итоге, взяли свои очки и теперь слово за Сити.

    (ответить)

  18. ian 09.02.2019 20:14 # ian
    Завтра удача не будет на стороне Челси, она к ним лишь по четвергам приходит :)

    (ответить)

  19. chr1s8rown 09.02.2019 20:14 # chr1s8rown
    Псг надерет им задницу.

    (ответить)

  20. brown-ale 09.02.2019 20:08 # brown-ale
    Борнмут и Арсенал мертвые на выезде.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: