Сульшер хочет закрепиться в топ-4

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его следующая цель — закрепиться в топ-4 Премьер-Лиги.

Когда в декабре Сульшер заступал на место уволенного Жозе Моуриньо, "красные дьяволы" находились в 11 очках от зоны Лиги Чемпионов.



Победа 0:3 над "Фулхэмом" в субботу позволила "Юнайтед" минимум на сутки подняться на четвертое место, и Сульшер не собирается отступать.



"Это очень важно, что мы поднялись в топ-4, но впереди еще так много матчей. В следующем матче нас ждет "Ливерпуль". Давайте сделаем все возможное, чтобы мы остались в топ-4".



"С небольшой помощью мы сможем сделать это. Однако мы не можем думать или контролировать, что делают другие команды. Мы должны быть сосредоточены на себе. В этих 11 матчах, что я здесь нахожусь, мы играем действительно хорошо".



"Нам еще играть против "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Поэтому мы еще можем сказать свое слово в том, что происходит на вершине таблицы", — цитирует Сульшера Daily Mirror.