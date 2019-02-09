Сульшер хочет закрепиться в топ-4

Оле Гуннар Сульшер Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его следующая цель — закрепиться в топ-4 Премьер-Лиги.

Когда в декабре Сульшер заступал на место уволенного Жозе Моуриньо, "красные дьяволы" находились в 11 очках от зоны Лиги Чемпионов.

Победа 0:3 над "Фулхэмом" в субботу позволила "Юнайтед" минимум на сутки подняться на четвертое место, и Сульшер не собирается отступать.

"Это очень важно, что мы поднялись в топ-4, но впереди еще так много матчей. В следующем матче нас ждет "Ливерпуль". Давайте сделаем все возможное, чтобы мы остались в топ-4".

"С небольшой помощью мы сможем сделать это. Однако мы не можем думать или контролировать, что делают другие команды. Мы должны быть сосредоточены на себе. В этих 11 матчах, что я здесь нахожусь, мы играем действительно хорошо".

"Нам еще играть против "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Поэтому мы еще можем сказать свое слово в том, что происходит на вершине таблицы", — цитирует Сульшера Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2019 19:15

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  1. rap-woiska 09.02.2019 19:57 # rap-woiska
    сити завтра закрепит , ноль проблем)

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  2. glebus 09.02.2019 19:24 # glebus
    удачи

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  3. mancunia-planet 09.02.2019 19:23 # mancunia-planet
    Ещё в конце декабря об этом можно было только мечтать

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