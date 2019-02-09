"Юнайтед" разгромил "Фулхэм" и вышел на четвертое месо

Фил Джонс и Поль Погба "Манчестер Юнайтед" минимум на сутки поднялся на четвертое место в Премьер-Лиге благодаря крупной победе в гостях у "Фулхэма" — 0:3.

Относительно поражения 2:0 от "Кристал Пэлас" в стартовом составе "дачников" произошло два изменения. Андре Шюррле и Лусиано Вьетто заменили Сайруса Кристи и Жан-Мишеля Сери.

Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер отреагировал сразу шестью перестановками по сравнению с минимальной победой над "Лестером". Маркус Рэшфорд получил передышку, а с первых минут были брошены в бой Крис Смоллинг, Фил Джонс, Диогу Далот, Хуан Мата, Антони Мартиаль и Ромелу Лукаку.

Уже в самом начале матча хозяева создали опасный момент, разыграв стремительную контратаку, но у Вьетто не получился удар по летящему мячу после заброса с правого фланга к дальней штанге.

На четвертой минуте "Фулхэм" вновь создал угрозу воротам Давида Де Хеа, но у Александара Митровича и Шюррле удары не получились, как и у Вьетто.

"Юнайтед" ничего не показывал в атаке — до 14-й минуты, когда Поль Погба открылся на левом краю штрафной площади, избежав офсайдной ловушки. Француз решился пробить в касание с острого угла и попал точно в цель. Мяч прошел над плечом голкипера Серхио Рико — 0:1.

После пропущенного гола "Фулхэм" заметно поник духом, и в середине тайма еще раз грубо потерял мяч. Джонс пасом из обороны отправил в прорыв Мартиаля, который одного защитника обыграл, а с другим ворвался в штрафную на плечах и пробил в дальний угол ворот — 0:2.

В дальнейшем гости полностью контролировали, тогда как "дачники" смогли лишь огрызнуться дальним ударом Каллума Чемберса — то был их единственный удар в створ за первый тайм.

После перерыва "Юнайтед" продолжил нагнетать давление и в итоге дождался, пока хозяева сами ошибутся. На 64-й минуте Лукаку убежал в прорыв и сделал передачу в центр на Мату, а того сбили с ног. Поль Погба реализовал назначенный арбитром пенальти — 0:3.

На 74-й минуте появившийся на замену Алексис Санчес не реализовал выход один на один, проиграв дуэль голкиперу. Спустя три минуты Райан Бабель в упор пробил в штангу. После этих моментов игра окончательно успокоилась.

"Юнайтед" не встретил абсолютно никаких проблем и все три своих гола забил после ошибок соперника. "Фулхэм" смотрелся откровенно слабо и больших проблем Давиду Де Хеа не доставил.

"Фулхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2019 17:25

Количество просмотров Просмотров: 4429

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. slash-lfc 09.02.2019 19:01 # slash-lfc
    Ебать Хуймос празднование ахахахахахах))

    (ответить)

  2. ry-l 09.02.2019 18:59 # ry-l
    Завтра самый хреновый резалт - ничья.
    Выиграют пенсы - збс, топарики, все дела.
    Проиграют - хоть на горящую колбасу еще полюбоваться можно будет.

    (ответить)

  3. slash-lfc 09.02.2019 18:59 # slash-lfc
    Ебать этот Винисиус рил хорош. Откуда он взялся?

    (ответить)

  4. spartan 09.02.2019 18:58 # spartan
    Вижн исполнил гол месяца. местные не комментят
    терпилы

    (ответить)

  5. only--liverpool 09.02.2019 18:55 # only--liverpool
    СОСАТЬ ПИДАРЬЕ ЗАШКВАРЕННОЕ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    (ответить)

  6. sausage 09.02.2019 18:55 # sausage
    Это ж как надо загнаться и гореть от Ливерпуля, чтобы считать гол Мане, забитым из оффсайда. Всем хейтерам желаю здоровья психологического и не верить в то, что высеры на ФАПЛе могут метериализоваться. Это не так, друзья, ваши комменты - пердёжь в лифте, где, кроме вас, никого нет.

    (ответить)

  7. chronicle 09.02.2019 18:53 # chronicle
    Если Сити проиграет членсам и с 5 поражениями станет чемпионом, то с футболом можно завязывать

    (ответить)

  8. sir-alex-67 09.02.2019 18:52 # sir-alex-67
    4 месо ))))

    (ответить)

  9. chronicle 09.02.2019 18:51 # chronicle
    Нахуя тот Фекир и т.д. если топовая десятка в составе под 5ым номером?

    (ответить)

  10. keane16 09.02.2019 18:50 # keane16
    Реально колбаса имеет вишенок так же, как те имели пенсов) только тут ещё и домашнее доминирование

    (ответить)

  11. keane16 09.02.2019 18:49 # keane16
    Ска, хорошо, что Мане в порядке, а то в фф совсем гавно из-за отсутствия абамы и рэша

    (ответить)

  12. alexomck 09.02.2019 18:48 # alexomck
    этот Борнмут унизил Челси:)

    (ответить)

  13. cfclondon 09.02.2019 18:47 # cfclondon
    Тибо в очередной раз пропустил в очко, классика)

    (ответить)

  14. bezviz 09.02.2019 18:45 # bezviz
    Дыркуа опять в очко пробили )

    (ответить)

  15. ian 09.02.2019 18:44 # ian
    Остановите эту красную машину
    и Ливерпуль - тоже.

    (ответить)

  16. skychnie-oboi 09.02.2019 18:42 # skychnie-oboi
    Салах пцц играет не в такт и ритм.

    (ответить)

  17. barstreetboy 09.02.2019 18:42 # barstreetboy
    В следующем сезоне будет вар и лузерка вернётся на свои законные места))

    (ответить)

  18. scouser2005 09.02.2019 18:40 # scouser2005
    Просто берем три очка с Борнутом и идем дальше.

    (ответить)

  19. ian 09.02.2019 18:40 # ian
    Пристегни ремни
    нам пора взлетать...

    (ответить)

  20. pistolero-lfc 09.02.2019 18:40 # pistolero-lfc
    Борнмут выдохся, не хватило их даже на 1 тайм

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: