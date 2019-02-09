"Юнайтед" разгромил "Фулхэм" и вышел на четвертое месо
"Манчестер Юнайтед" минимум на сутки поднялся на четвертое место в Премьер-Лиге благодаря крупной победе в гостях у "Фулхэма" — 0:3.
Относительно поражения 2:0 от "Кристал Пэлас" в стартовом составе "дачников" произошло два изменения. Андре Шюррле и Лусиано Вьетто заменили Сайруса Кристи и Жан-Мишеля Сери.
Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер отреагировал сразу шестью перестановками по сравнению с минимальной победой над "Лестером". Маркус Рэшфорд получил передышку, а с первых минут были брошены в бой Крис Смоллинг, Фил Джонс, Диогу Далот, Хуан Мата, Антони Мартиаль и Ромелу Лукаку.
Уже в самом начале матча хозяева создали опасный момент, разыграв стремительную контратаку, но у Вьетто не получился удар по летящему мячу после заброса с правого фланга к дальней штанге.
На четвертой минуте "Фулхэм" вновь создал угрозу воротам Давида Де Хеа, но у Александара Митровича и Шюррле удары не получились, как и у Вьетто.
"Юнайтед" ничего не показывал в атаке — до 14-й минуты, когда Поль Погба открылся на левом краю штрафной площади, избежав офсайдной ловушки. Француз решился пробить в касание с острого угла и попал точно в цель. Мяч прошел над плечом голкипера Серхио Рико — 0:1.
После пропущенного гола "Фулхэм" заметно поник духом, и в середине тайма еще раз грубо потерял мяч. Джонс пасом из обороны отправил в прорыв Мартиаля, который одного защитника обыграл, а с другим ворвался в штрафную на плечах и пробил в дальний угол ворот — 0:2.
В дальнейшем гости полностью контролировали, тогда как "дачники" смогли лишь огрызнуться дальним ударом Каллума Чемберса — то был их единственный удар в створ за первый тайм.
После перерыва "Юнайтед" продолжил нагнетать давление и в итоге дождался, пока хозяева сами ошибутся. На 64-й минуте Лукаку убежал в прорыв и сделал передачу в центр на Мату, а того сбили с ног. Поль Погба реализовал назначенный арбитром пенальти — 0:3.
На 74-й минуте появившийся на замену Алексис Санчес не реализовал выход один на один, проиграв дуэль голкиперу. Спустя три минуты Райан Бабель в упор пробил в штангу. После этих моментов игра окончательно успокоилась.
"Юнайтед" не встретил абсолютно никаких проблем и все три своих гола забил после ошибок соперника. "Фулхэм" смотрелся откровенно слабо и больших проблем Давиду Де Хеа не доставил.
"Фулхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
09.02.2019 17:25
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Последние комментарии:
Ебать Хуймос празднование ахахахахахах))
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Завтра самый хреновый резалт - ничья.
Выиграют пенсы - збс, топарики, все дела.
Проиграют - хоть на горящую колбасу еще полюбоваться можно будет.
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Ебать этот Винисиус рил хорош. Откуда он взялся?
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Вижн исполнил гол месяца. местные не комментят
терпилы
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СОСАТЬ ПИДАРЬЕ ЗАШКВАРЕННОЕ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Это ж как надо загнаться и гореть от Ливерпуля, чтобы считать гол Мане, забитым из оффсайда. Всем хейтерам желаю здоровья психологического и не верить в то, что высеры на ФАПЛе могут метериализоваться. Это не так, друзья, ваши комменты - пердёжь в лифте, где, кроме вас, никого нет.
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Если Сити проиграет членсам и с 5 поражениями станет чемпионом, то с футболом можно завязывать
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4 месо ))))
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Нахуя тот Фекир и т.д. если топовая десятка в составе под 5ым номером?
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Реально колбаса имеет вишенок так же, как те имели пенсов) только тут ещё и домашнее доминирование
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Ска, хорошо, что Мане в порядке, а то в фф совсем гавно из-за отсутствия абамы и рэша
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этот Борнмут унизил Челси:)
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Тибо в очередной раз пропустил в очко, классика)
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Дыркуа опять в очко пробили )
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Остановите эту красную машину
и Ливерпуль - тоже.
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Салах пцц играет не в такт и ритм.
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В следующем сезоне будет вар и лузерка вернётся на свои законные места))
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Просто берем три очка с Борнутом и идем дальше.
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Пристегни ремни
нам пора взлетать...
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Борнмут выдохся, не хватило их даже на 1 тайм
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