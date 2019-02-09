"Юнайтед" разгромил "Фулхэм" и вышел на четвертое месо

"Манчестер Юнайтед" минимум на сутки поднялся на четвертое место в Премьер-Лиге благодаря крупной победе в гостях у "Фулхэма" — 0:3.

Относительно поражения 2:0 от "Кристал Пэлас" в стартовом составе "дачников" произошло два изменения. Андре Шюррле и Лусиано Вьетто заменили Сайруса Кристи и Жан-Мишеля Сери.



Наставник "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер отреагировал сразу шестью перестановками по сравнению с минимальной победой над "Лестером". Маркус Рэшфорд получил передышку, а с первых минут были брошены в бой Крис Смоллинг, Фил Джонс, Диогу Далот, Хуан Мата, Антони Мартиаль и Ромелу Лукаку.



Уже в самом начале матча хозяева создали опасный момент, разыграв стремительную контратаку, но у Вьетто не получился удар по летящему мячу после заброса с правого фланга к дальней штанге.



На четвертой минуте "Фулхэм" вновь создал угрозу воротам Давида Де Хеа, но у Александара Митровича и Шюррле удары не получились, как и у Вьетто.



"Юнайтед" ничего не показывал в атаке — до 14-й минуты, когда Поль Погба открылся на левом краю штрафной площади, избежав офсайдной ловушки. Француз решился пробить в касание с острого угла и попал точно в цель. Мяч прошел над плечом голкипера Серхио Рико — 0:1.



После пропущенного гола "Фулхэм" заметно поник духом, и в середине тайма еще раз грубо потерял мяч. Джонс пасом из обороны отправил в прорыв Мартиаля, который одного защитника обыграл, а с другим ворвался в штрафную на плечах и пробил в дальний угол ворот — 0:2.



В дальнейшем гости полностью контролировали, тогда как "дачники" смогли лишь огрызнуться дальним ударом Каллума Чемберса — то был их единственный удар в створ за первый тайм.



После перерыва "Юнайтед" продолжил нагнетать давление и в итоге дождался, пока хозяева сами ошибутся. На 64-й минуте Лукаку убежал в прорыв и сделал передачу в центр на Мату, а того сбили с ног. Поль Погба реализовал назначенный арбитром пенальти — 0:3.



На 74-й минуте появившийся на замену Алексис Санчес не реализовал выход один на один, проиграв дуэль голкиперу. Спустя три минуты Райан Бабель в упор пробил в штангу. После этих моментов игра окончательно успокоилась.



"Юнайтед" не встретил абсолютно никаких проблем и все три своих гола забил после ошибок соперника. "Фулхэм" смотрелся откровенно слабо и больших проблем Давиду Де Хеа не доставил.



"Фулхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче