"Юнайтед" проявляет интерес к Адриену Рабьо

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ Адриену Рабьо, который должен стать свободным агентом грядущим летом.

В предыдущие месяцы Рабьо сватали в "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Адриен так и не покинул Париж в январе, хотя еще тогда было понятно, что продлевать свой истекающий контракт он не собирается.



А сегодня испанское издание AS, ссылаясь на "близкий к переговорам источник", сообщает, что в борьбе за Рабьо "Барселона" столкнулась с конкуренцией совсем других клубов: "Ювентуса", "Баварии" и как раз "Юнайтед".



Кроме того, "Барселона" может сама оставить Адриена в покое из-за высоких требований игрока по зарплате — требований, которые не должны стать проблемой для "красных дьяволов".



Добавим, что в этом сезоне 23-летний француз является восьмым лучшим игроком в Лиге 1, если судить по рейтингам L'Equipe. При этом в ПСЖ минимум 14 игроков имеют зарплату выше, чем Рабьо.