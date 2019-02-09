Гвардиола: "Судьбу матчей решают игроки, а не тренеры"

Перед противостоянием с "Челси" рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что судьбу больших матчей решают игроки, а не тренеры.

Вскарабкавшись на вершину Премьер-Лиги посреди недели, в воскресенье "горожане" сыграют с занимающим четвертую строчку "Челси". Этот матч примечателен тем, что является репетицией финала Кубка Лиги позже в феврале.



В преддверии этого матча многие акцентируют внимание на тренерском противостоянии Гвардиолы и Маурицио Сарри, однако Хосеп делает акцент на игроках.



"Сарри, Пеп, Юрген Клопп или какой-либо другой тренер здесь не при чем. Эта игра принадлежит игрокам, и важные матчи принадлежат особенным игрокам".



"Иногда лучшие теннисисты совершают эйс, когда нуждаются в очке, чтобы спасти тай-брейк. Большие атлеты проявляют себя в большие моменты".



"Некоторые игроки прячутся в такие моменты, а другие делают шаг вперед и говорят: "Я здесь босс, и я выиграю этот матч". Большие клубы нуждаются в таких игроках. Все просто", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.