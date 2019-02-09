Почеттино не ожидает, что английские клубы добьюся успеха в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино ожидает, что английским клубам будет вновь сложно добиться успеха в Лиге Чемпионов.

Уже на следующей неделе стартует стадия плей-офф Лиги Чемпионов, где Англия представлена "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпулем" и "шпорами". Последним предстоит сразиться с лидером Бундеслиги дортмундской "Боруссией".



Как известно, у клубов Премьер-Лиги все-таки появятся зимние каникулы — но со следующего сезона. В этой же кампании Почеттино ожидает, что представителям английского футбола вновь придется очень сложно в противостоянии с более свежими соперниками.



"Я слушаю, что говорят в других лигах. Стоит им сыграть два-три матча в течение недели, как они начинают немного жаловаться и говорить, что их игрокам нужен отдых".



"Если вы посмотрите на наш график, то увидите, что с момента последнего международного перерыва в ноябре и до сих пор мы испытываем безумную нагрузку в физическом и душевном отношении".



"Мы играем кучу матчей и к решающим матчам вроде стадии 1/8 финала подходим в сложных обстоятельствах. В то же время в Германии они отдыхали месяц. Я вспоминаю игроков из Германии — из "Баварии" или дортмундской "Боруссии" — которые наслаждались в Дубае Рождеством и каникулами".



"Мы же трудились здесь — при нуле градусов. Снег, замерзшее тренировочное поле и борьба каждые два-три дня. Конечно, это тяжелые обстоятельства".



"У нас не только на один день подготовки меньше. Из-за графика игр и обилия соревнований представителям английского футбола очень сложно добиваться успеха на европейской арене", — цитирует Почеттино Evening Standard.