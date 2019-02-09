Пол Мерсон ожидает, что "Ливерпуль" уступит титул "Сити"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон уверен, что "Манчестер Сити" удастся обойти "Ливерпуль" в борьбе за титул Премьер-Лиги.
И хотя в данный момент "горожане" опережают "Ливерпуль" во главе таблице благодаря лучшей разнице мячей, они сыграли на матч больше, поэтому инициатива в чемпионской гонке по-прежнему принадлежит "красных".
Тем не менее, Мерсон все равно считает, что менее глубокий состав и обилие травм не позволят "Ливерпулю" опередить своего главного конкурента к финишу.
"Я все равно отдаю предпочтение "Манчестер Сити". "Ливерпуль" не обладает большой глубиной состава — не хочу проявить неуважение к Дивоку Ориги, но когда ты пытаешься вырвать победу, как было против "Вест Хэма", и выпускаешь Ориги, это кое о чем говорит".
"Я смотрю на "Сити", и каждый игрок на их скамейке может изменить ход игры. И это найдет свое проявление на протяжении сезона".
"Я сочувствую Джеймсу Милнеру, он невероятный полузащитник, который вынужден играть правого защитника. "Ливерпулю" нужны свои основные крайние защитники, потому что это важный фактор в их игре, хотя и не все обращают на это внимание".
"Александер-Арнольд и Энди Робертсон являются невоспетыми героями, которые бороздят свои фланги, поспевают в обороне и атаке. А теперь внезапно оказалось, что у них не правого защитника, и по этой причине Робертсон уже не так уверенно ходит вперед".
"Они стали несбалансированными, у их полузащиты нет нужного чутья. Замечательно обладать такой тройкой нападения, но до них еще нужно доставить мяч. Эти трое — не те, кто будут брать мяч, обыгрывать трех-четырех соперников и забивать гол. Нужно доставить им мяч, нужно двигаться".
"Поэтому я ставлю на "Сити". "Ливерпуль" же очень нервничает, и я продолжаю слышать про 29 лет без титула. Я не слышал этих разговоров на старте сезона, но в последнюю неделю-две об этом все заговорили".
"Думаю, их игроки, тренер и болельщики должны осознать, что теперь каждый домашний матч они должны воспринимать как матч в Лиге Чемпионов, чтобы их стадион не был желанным местом для выездов", — сообщил Мерсон в эфире.
09.02.2019 14:00
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Скамейки нет, трансферов нет, прежнего запала тоже нет, как и форы в 10 очков, которая могла послужить отличной страховкой на матчи с командами из топ-6, но была бездарно слита с середняками. а ведь залупопулю играть еще со всеми топами
И это лишь начало шторма, так что, как завещал клопецо, присаживайтесь поудобнее и пристегивайтесь
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Не знаю, кто такой этот Мерсон. Для Скаузеров есть только один эксперт и аналитик - Ловрен! Ждем только его авторитетного мнения.
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А как он и ему подобные понимают, что Ливерпуль нервничает? Причём здесь 29 лет без титула? Основная масса игроков находится тут не более 5 лет, единицы подольше. Им пох на чемпионскую засуху клуба, даже если они уже прониклись духом Ливерпуля и считают его своим родным домом. Они лишь хотят того же, что и остальные игроки в других клубах - выиграть АПЛ. Правильно говорит Клопп, что беспокойство и нервозность - это у болельщиков, которые с клубом уже очень давно и комплексуют по поводу возможных файлов в борьбе за чемпик.
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кто это?
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Адекватно
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Пол Мерсон наш чел, ждём обкакиша пули, как обычно
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