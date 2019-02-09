Пол Мерсон ожидает, что "Ливерпуль" уступит титул "Сити"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон уверен, что "Манчестер Сити" удастся обойти "Ливерпуль" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

И хотя в данный момент "горожане" опережают "Ливерпуль" во главе таблице благодаря лучшей разнице мячей, они сыграли на матч больше, поэтому инициатива в чемпионской гонке по-прежнему принадлежит "красных".



Тем не менее, Мерсон все равно считает, что менее глубокий состав и обилие травм не позволят "Ливерпулю" опередить своего главного конкурента к финишу.



"Я все равно отдаю предпочтение "Манчестер Сити". "Ливерпуль" не обладает большой глубиной состава — не хочу проявить неуважение к Дивоку Ориги, но когда ты пытаешься вырвать победу, как было против "Вест Хэма", и выпускаешь Ориги, это кое о чем говорит".



"Я смотрю на "Сити", и каждый игрок на их скамейке может изменить ход игры. И это найдет свое проявление на протяжении сезона".



"Я сочувствую Джеймсу Милнеру, он невероятный полузащитник, который вынужден играть правого защитника. "Ливерпулю" нужны свои основные крайние защитники, потому что это важный фактор в их игре, хотя и не все обращают на это внимание".



"Александер-Арнольд и Энди Робертсон являются невоспетыми героями, которые бороздят свои фланги, поспевают в обороне и атаке. А теперь внезапно оказалось, что у них не правого защитника, и по этой причине Робертсон уже не так уверенно ходит вперед".



"Они стали несбалансированными, у их полузащиты нет нужного чутья. Замечательно обладать такой тройкой нападения, но до них еще нужно доставить мяч. Эти трое — не те, кто будут брать мяч, обыгрывать трех-четырех соперников и забивать гол. Нужно доставить им мяч, нужно двигаться".



"Поэтому я ставлю на "Сити". "Ливерпуль" же очень нервничает, и я продолжаю слышать про 29 лет без титула. Я не слышал этих разговоров на старте сезона, но в последнюю неделю-две об этом все заговорили".



"Думаю, их игроки, тренер и болельщики должны осознать, что теперь каждый домашний матч они должны воспринимать как матч в Лиге Чемпионов, чтобы их стадион не был желанным местом для выездов", — сообщил Мерсон в эфире.