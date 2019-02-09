Почеттино: "Матч с "Лестером" — ключ к шансам "Тоттенхэма" на чемпионство"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что воспринимает воскресный матч против "Лестера" как финал ввиду важности для шансов "шпор" на чемпионский титул Премьер-Лиги.
За 13 матчей до финиша "Тоттенхэм" находится всего в пяти очках от вершины таблицы. И хотя фаворитами чемпионской гонки остаются "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", Почеттино призывает не списывать свою команду со счетов.
"Давайте сперва посмотрим, удастся ли нам набрать три очка в воскресенье. Для меня это будет словно финал".
"Мы можем обнаружить много позитивных вещей для нас, включая восстановление Деле Алли и Харри Кейна. Они укрепят состав команды и придадут нам сил, чтобы выиграть что-нибудь или приблизиться к этому".
"Надеюсь, мы проведем на полную мощь этот заключительный отрезок сезона. Нам потребуется немного удачи, чтобы избегать травм и иметь максимальный выбор игроков для ротации".
"Тебе нужны игроки и на скамейке, чтобы менять игру. С возвращением Сон Хен Мина и выздоровлением Деле и Кейна у нас будет больше возможностей для усиления игры".
"Возможно, никто не согласится со мной, но лично для меня матч с "Лестером" является ключом к тому, хотим ли мы сражаться за титул до самого конца", — цитирует Почеттино Sky Sports.
09.02.2019 13:00
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Да. Лестер непростой противник. Легко не будет. Но и терять очки с ними тоже не хотелось бы.
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норм заруба будет
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