Почеттино: "Матч с "Лестером" — ключ к шансам "Тоттенхэма" на чемпионство"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что воспринимает воскресный матч против "Лестера" как финал ввиду важности для шансов "шпор" на чемпионский титул Премьер-Лиги.

За 13 матчей до финиша "Тоттенхэм" находится всего в пяти очках от вершины таблицы. И хотя фаворитами чемпионской гонки остаются "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", Почеттино призывает не списывать свою команду со счетов.



"Давайте сперва посмотрим, удастся ли нам набрать три очка в воскресенье. Для меня это будет словно финал".



"Мы можем обнаружить много позитивных вещей для нас, включая восстановление Деле Алли и Харри Кейна. Они укрепят состав команды и придадут нам сил, чтобы выиграть что-нибудь или приблизиться к этому".



"Надеюсь, мы проведем на полную мощь этот заключительный отрезок сезона. Нам потребуется немного удачи, чтобы избегать травм и иметь максимальный выбор игроков для ротации".



"Тебе нужны игроки и на скамейке, чтобы менять игру. С возвращением Сон Хен Мина и выздоровлением Деле и Кейна у нас будет больше возможностей для усиления игры".



"Возможно, никто не согласится со мной, но лично для меня матч с "Лестером" является ключом к тому, хотим ли мы сражаться за титул до самого конца", — цитирует Почеттино Sky Sports.