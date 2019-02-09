Гвардиола ответил на критику президента УЕФА

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на критику со стороны переизбранного президента УЕФА Александера Чеферина.

Только пять из 16 участников плей-офф Лиги Чемпионов — "Ювентус", ПСЖ, "Рома", "Шальке-04" и "Лион" — прислали своих главных тренеров на специально организованный УЕФА семинар по поводу внедрения системы VAR, что прошел в Германии в минувший понедельник.



Чеферин остался недоволен, что старания его организации прошли даром, заявив, что отсутствовавшим главным тренерам "нет оправдания". Однако Гвардиола с этой критикой не согласен.



"Я уважаю его точку зрения, но я не согласен с ним. Прошу меня простить. Мой помощник Брайан Кидд присутствовал на встрече, и у меня на столе лежит его отчет".



"Нас ожидал матч в среду, и это было важнее. Мы тренировались, и я хотел быть со своими игроками. У меня были куплены билеты, но я не поехал, потому что Премьер-Лига решила поставить матч с "Эвертоном" на среду".



"Я не мог поехать. Но представитель "Манчестер Сити" там был, мы участвовали в мероприятии. Поэтому, мистер Чеферин, это совсем не так, как вы говорите", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.