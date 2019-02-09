Гвардиола ответил на критику президента УЕФА
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на критику со стороны переизбранного президента УЕФА Александера Чеферина.
Только пять из 16 участников плей-офф Лиги Чемпионов — "Ювентус", ПСЖ, "Рома", "Шальке-04" и "Лион" — прислали своих главных тренеров на специально организованный УЕФА семинар по поводу внедрения системы VAR, что прошел в Германии в минувший понедельник.
Чеферин остался недоволен, что старания его организации прошли даром, заявив, что отсутствовавшим главным тренерам "нет оправдания". Однако Гвардиола с этой критикой не согласен.
"Я уважаю его точку зрения, но я не согласен с ним. Прошу меня простить. Мой помощник Брайан Кидд присутствовал на встрече, и у меня на столе лежит его отчет".
"Нас ожидал матч в среду, и это было важнее. Мы тренировались, и я хотел быть со своими игроками. У меня были куплены билеты, но я не поехал, потому что Премьер-Лига решила поставить матч с "Эвертоном" на среду".
"Я не мог поехать. Но представитель "Манчестер Сити" там был, мы участвовали в мероприятии. Поэтому, мистер Чеферин, это совсем не так, как вы говорите", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
09.02.2019 12:00
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Последние комментарии:
этот Пепка совсем уже с катушек съехал! Скоро закроют их лавку, посмотрим что он будет кукарекать)
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Величайший. Гениально парировал критику Чеферина. Только настоящий джентльмен может так интеллектуально уничтожить.
Пеп, браво
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Когда у тебя стерва гундога силва сане де бревно хесус и прочие симулянты .и я был б против вар.
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