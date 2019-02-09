Почеттино назвал "совпадением" встречу с Бекхэмом и Зиданом
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал чистым совпадением свою встречу в ресторане с бывшими звездами "Реала" Дэвидом Бекхэмом и Зинедином Зиданом.
Как известно, "Манчестер Юнайтед" является не единственным претендентом на аргентинского специалиста. Почеттино также сватают в "Реал", который, как и "красные дьяволы", собирается обзавестись постоянным рулевым грядущим летом.
Учитывая это, болельщики "шпор" с тревогой восприняли известие о том, что в минувший вторник Почеттино побывал в одном из лондонских ресторанов, где в то время также ужинали Бекхэм и Зидан, отыгравшие вместе три сезона в Мадриде. Однако Маурисио призывает считать это совпадением.
"Я ужинал там со своим помощником Хесусом Пересом и еще одним человеком. Нас было трое".
"С этими двумя, кого вы назвали, мы встретились чисто случайно, вот и вся история. Мы лишь поздоровались, когда случайно пересеклись там, но когда такого рода история появляется в газетах, как ее остановить?"
"Вот и все. Мы закончили ужинать примерно в одно время. Их заметил Хесус и подошел поздороваться, мы поговорили две минуты и разошлись", — цитирует Почеттино Sky Sports.
09.02.2019 11:00
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