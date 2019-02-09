Почеттино назвал "совпадением" встречу с Бекхэмом и Зиданом

Зинедин Зидан и Дэвид Бекхэм Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал чистым совпадением свою встречу в ресторане с бывшими звездами "Реала" Дэвидом Бекхэмом и Зинедином Зиданом.

Как известно, "Манчестер Юнайтед" является не единственным претендентом на аргентинского специалиста. Почеттино также сватают в "Реал", который, как и "красные дьяволы", собирается обзавестись постоянным рулевым грядущим летом.

Учитывая это, болельщики "шпор" с тревогой восприняли известие о том, что в минувший вторник Почеттино побывал в одном из лондонских ресторанов, где в то время также ужинали Бекхэм и Зидан, отыгравшие вместе три сезона в Мадриде. Однако Маурисио призывает считать это совпадением.

"Я ужинал там со своим помощником Хесусом Пересом и еще одним человеком. Нас было трое".

"С этими двумя, кого вы назвали, мы встретились чисто случайно, вот и вся история. Мы лишь поздоровались, когда случайно пересеклись там, но когда такого рода история появляется в газетах, как ее остановить?"

"Вот и все. Мы закончили ужинать примерно в одно время. Их заметил Хесус и подошел поздороваться, мы поговорили две минуты и разошлись", — цитирует Почеттино Sky Sports.


Метки Бекхэм, Зидан, Почеттино, Реал, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1085

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mab 09.02.2019 11:49 # mab
    какое отношение Зидан и Бэкс имеют к Реалу сейчас?
    что дает отношение для слухов о Мадриде?

    почему ни у кого не возникает вопросов по поводу того, что как раз эти мадридасты делали в Лондоне?

    (ответить)

  2. chebrec 09.02.2019 11:00 # chebrec
    Звёзды сошлись

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: