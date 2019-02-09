Сарри предвкушает сотрудничество со своим "футбольным сыном"

Гонсало Игуаин Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри надеется, что ему как "футбольному отцу" Гонсало Игуаина снова удастся раскрыть бомбардирский талант аргентинца.

На "Стэмфорд Бридж" Игуаин прибыл в прошлом месяце после невыразительной первой половины сезона в "Милане". Эту ситуацию Сарри сравнивает с 2015 годом, когда Гонсало, преодолев сложности, повторил державшийся 87 лет рекорд результативности Серии А, забив 36 голов в 35 матчах за "Наполи" Маурицио.

"В данный момент он действительно очень целеустремлен. В моем первом сезоне в Неаполе он прибыл с запозданием из-за Кубка Америки. Он не забил пенальти в последнем матче Серии А и не забил пенальти в кубковом финале. Но он очень хорошо отреагировал, он был очень целеустремлен и провел исключительный сезон. Думаю, он способен очень хорошо реагировать на сложности. Думаю, он способен очень хорошо провести следующий сезон или концовку этого".

"Он сравнивал меня с отцом, но надеюсь, я его футбольный отец. Не знаю, кто мать Гонсало".

"На ментальном уровне у нас прежняя связь, и я думаю, Гонсало очень хорошо подходит для моего футбола, поэтому у меня великолепное предчувствие".

"В первую очередь ему нужна уверенность в себе. Ему нужны очень хорошие отношения с тренером, с партнерами по команде. Иногда тренер должен приободрить его на пресс-конференции. Поэтому посмотрим", — цитирует Сарри The Guardian.


Метки Игуаин, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. osivori 09.02.2019 11:46 # osivori
    насчет игуаина согласен, а вот жоржинье ни в какие ворота не лезет

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  2. liver-red-son 09.02.2019 11:10 # liver-red-son
    Мой пиздюк ©Сарри

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  3. chebrec 09.02.2019 10:02 # chebrec
    Ну сейчас сынок то староват

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