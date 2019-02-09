Эмери считает "Арсенал" аутсайдером борьбы за четвертое место

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что считает свою команду аутсайдером борьбы за четвертое место в Премьер-Лиге.

В преддверии 26-го тура "канониры" занимают шестую позицию в таблице, на три очка отставая от замыкающего топ-4 "Челси". Между ними также смог втиснуться "Манчестер Юнайтед".



На положении "Арсенала" сказывается отвратительная выездная форма — ни одной победы за пределами "Эмирейтс" с ноября — поэтому Эмери склонен считать, что у "Челси" и "Юнайтед" шансы финишировать в первой четверке выше.



"Теперь да, мы аутсайдеры этой борьбы. Потому что мы шестые. Так реально обстоят дела. Я верю, что мы способны финишировать в топ-4, но наши шансы ниже, чем у конкурентов".



"Есть команды, которые лучше нас. Они имеют преимущество в сравнении с нами. Нам нужно сохранять спокойствие и быть очень требовательными к себе, чтобы стабильно выступать на протяжении 38 матчей".



"Сейчас "Ливерпуль", "Манчестер Сити", а также "Тоттенхэм" имеют большой отрыв относительно нас. "Челси" и "Манчестер Юнайтед", очень большие команды, тоже сильно отстают, но они все равно ближе к вершине, чем мы", — цитирует Эмери Sky Sports.