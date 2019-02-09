Сульшер уверен, что МЮ сможет бороться за титул, не переплачивая за суперзвезд
Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его клубу не нужно излишне тратиться на суперзвезд, чтобы снова стать претендентом на победу в Премьер-Лиге.
В период своей работы на "Олд Траффорд" Жозе Моуриньо, предшественник Сульшера, регулярно жаловался, что ему не хватает больших игроков, чтобы вмешаться в чемпионскую гонку.
13 месяцев назад "Юнайтед" пошел на поводу у Моуриньо, пригласив Алексиса Санчеса на контракт с зарплатой в полмиллиона фунтов в неделю, о чем впоследствии, вероятно, не раз пожалел.
Сульшер не собирается полностью отказываться от покупок, но предпочитает сделать акцент на развитии имеющихся талантов, которые, как он считает, и так хороши для чемпионства.
"Сколько приобретений "Юнайтед" необходимо, чтобы стать претендентом на титул? Дело не в количестве игроков. Думаю, дело также в том, кем мы уже располагаем. Если каждый игрок прибавит на процент или два..."
"Если игрок и придет, он должен быть правильным, обладать правильным характером, чтобы вписаться в эту команду. Невозможно просто купить суперзвезду, которая решит все проблемы и внезапно превратит тебя из претендента на топ-4 в претендента на титул".
"Да, этот клуб и эта команда способны сражаться за все четыре трофея. Если вы посмотрите на игроков, на их возраст, то убедитесь, что они молоды и все еще могут значительно прибавить. Но также нам необходимы опытные игроки, которые могли бы сделать шаг вперед в нужный момент и проявить себя лидерами".
"Полю (Погба) сейчас 25, Джесси (Лингарду) 26... Они в то возрасте, когда мы ожидаем, что они будут брать ответственность на себя, а не просто считаться молодыми парнями, которые время от времени заявляют о себе. Так что да, этот клуб и эта команда определенно способны сражаться за все".
"Естественно, в этом году мы слишком далеко, мы вынуждены соревноваться с другими командами, а не с "Сити", "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом". Эти три команды слишком далеко впереди, но мы уже обыграли "Тоттенхэм", поэтому мы знаем, что можем с ними соперничать, но нам необходима стабильность".
"Но два года — это достаточно длинное и достаточно короткое время, чтобы все изменилось. Конечно, мы надеемся, что сможем побороться за титул уже в следующем сезоне. Когда я пришел в "Мольде", мы был 11-ми в 2010, а в 2011 мы выиграли лигу, поэтому никогда не говори никогда", — цитирует Сульшера The Telegraph.
09.02.2019 08:00
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Бл, а Лингард потихоньку уже стареет, вчера только начал в футбик играть... Зато Рэш просто зверь, с обороной бы наладить и всё
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