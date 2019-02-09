Клопп: "Приготовьтесь, пристегните ремни и поехали"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посоветовал фанатам "пристегнуть ремни" и быть готовыми к тому, что судьба титула Премьер-Лиги определится только на самом финише.

Ничейные результаты против "Лестера" и "Вест Хэма" были восприняты многими как намек на то, что "красные" не выдержали бремя лидерства и занервничали.



Однако Клопп совершенно иначе смотрит на ситуацию и призывает готовиться еще к массе неожиданных поворотов в чемпионской гонке.



"Они говорят, что увидели какую-то нервозность на наших лицах, но лично я этого не наблюдаю. Когда я поговорил с рефери после матча с "Вест Хэмом", они сказали: "Теперь он нервничает". Я так не думаю, но я не могу изменить мнение людей".



"Я не нервничаю. Я с самого начала знал, что это будет тяжелая гонка, и именно так она складывается. Никогда не было никаких гарантий относительно этого сезона. Люди всегда хотят, чтобы у тебя был самый большой отрыв в мире — 25 очков или вроде того — и чтобы до финиша оставалось три матча. Это было бы приятно, но в реальной жизни так не бывает".



"Реальность такова, что ты должен сражаться до последнего дня сезона, если хочешь стать чемпионом. Это совершенно нормально, и именно этим мы и собираемся заняться. То, что мы вообще участвуем в этой борьбе, является очень позитивной вещью и большим достижением. Нам нужно, чтобы в субботу люди убедились в этом".



"Мы не можем никак повлиять, если люди слишком критично настроены по отношению к нам. Мы не можем изменить это в один момент. Мы можем предложить тяжелую борьбу до последнего тура. Поэтому приготовьтесь, пристегните ремни и поехали", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.