Азар: "Мне нравится футбол Сарри"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар признал, что его команда еще не адаптировалась в полной мере к требованиям главного тренера Маурицио Сарри, однако он одобряет тот футбол, в который "синие" стремятся играть.

В последние недели "Челси" значительно сбавил обороты после беспроигрышной серии на старте этого сезона и в данный момент находится в 12 очках от вершины Премьер-Лиги.



В этот сложный для "синих" период к Сарри появилось немало вопросов, однако Азар связывает нестабильность результатов с продолжающимся процессом адаптации.



"Он уже старый человек, но он мыслит о футболе так же, как и я. Когда мы владеем мячом, у нас большая свобода действий — не только у меня, но также у нападающего и правого атакующего игрока, Виллиана или Педро, поэтому мы можем много двигаться".



"Тренеру нравится владеть мячом. Он помешан на статистике. Цифры, владение, удары, голевые возможности".



"В прошлом мы привыкли больше играть через контратаки. С Сарри по-другому, нежели с Конте и Моуриньо. Иногда мы предпочитаем контролировать мяч, хотя я понимаю, когда болельщики требуют он нас играть прямолинейнее. Это часть футбола".



"Мы все еще учимся этой концепции футбола. У нас хорошо получается. Мне нравится этот вид футбола", — сообщил Азар The Times.