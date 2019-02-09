26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 9 февраля семью поединками стартует 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФУЛХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 15:30 Онлайн-трансляция



"Фулхэм" набрал восемь очков в восьми последних матчах и, если продолжит в том же темпе, то финиширует с 30 баллами, чего едва ли хватит для выживания в Премьер-Лиге. Поэтому "дачники" нуждаются в победах, однако "Манчестер Юнайтед" по-прежнему не знает поражений с момента увольнения Жозе Моуриньо в декабре. Если "красные дьяволы" выиграют, то минимум на сутки поднимутся в топ-4. В 11 последних встречах соперников с учетом всех соревнований "Юнайтед" ни разу не уступил, одержав девять побед.



Защитник "Фулхэма" Тимоти Фосу-Менса не примет участия в этом матче из-за условий своей аренды. Сайрус Кристи и Андре Шюррле надеются залечить свои болячки в срок. Ожидают своего дебюта Ховард Нордтвейт и Лазар Маркович.



В лазарете "Юнайтед" остаются защитники Маттео Дармиан и Антонио Валенсия, но Маркос Рохо уже возобновил тренировки.



УОТФОД — ЭВЕРТОН 18:00



Центральной фигурой этого матча видится Марку Силва, который в прошлом сезоне, тренируя "Уотфорд", пожелал уйти в "Эвертон". Тогда "шершни" не отпустили португальца, но из-за ухудшения результатов вскоре уволили его. Прошлым летом Силва все-таки возглавил "ирисок", но в данный момент находится под серьезным давлением, набрав лишь 11 очков с начала декабря — только у "Хаддерсфилда" и "Фулхэма" меньше. Возможность приблизить Марку к еще одному увольнению может стать источником мотивации для "Уотфорда", который выиграл лишь один из семи последних матчей в чемпионате. "Эвертон" потерпел только два поражения в 11 последних встречах с "шершнями" в рамках Премьер-Лиги.



Полузащитник "Уотфорда" Абдулай Дукуре может вернуться после четырех матчей отсутствия с травмой колена. Кико Фемения надеется вовремя залечить заднюю поверхность бедра, но Себастьян Предль, Айзек Саксесс и Роберто Перейра по-прежнему вне игры.



"Эвертон" будет лишен травмированных Фила Ягиелки и Лейтона Бэйнса. Йерри Мина под вопросом.



САУТГЕМПТОН — КАРДИФФ 18:00



Это будет очередной тяжелый день для "Кардиффа" и его болельщиков после того, как в четверг была официально подтверждена гибель Эмилиано Салы, на которого в Уэльсе возлагали большие надежды и который был рекордным приобретением клуба. "Саутгемптон" застыл над зоной вылета и в случае поражения может занять место "ласточек" в тройке неудачников. "Кардифф" претендует на свою третью подряд победу против "святых" — впервые с марта 1963.



Ведущий бомбардир "Саутгемптона" Данни Ингс пропустит до трех недель с травмой задней поверхности бедра. Райан Бертран отсутствовал три месяца с повреждением спины, но теперь уже в строю. Майя Йошида вернулся с Кубка Азии, Пьер-Эмиль Хейбьерг оправился после сотрясения.



Капитан "Кардиффа" Шон Морисон еще не готов играть, но может поправиться Виктор Камараса.



ЛИВЕРПУЛЬ —БОРНМУТ 18:00 Онлайн-трансляция



После двух ничейных результатов подряд и потери лидерства в Премьер-Лиге от "Ливерпуля" ждут только победы, иначе очередная осечка не оставит никаких сомнений: "красные" дрогнули. "Борнмут" расположился в верхней половине таблицы, но это стало возможно благодаря хорошей игре дома. На выезде же подопечные Эдди Хау потерпели уже семь поражений подряд в рамках Премьер-Лиги, каждый раз пропуская минимум два гола. "Вишенки" еще никогда не побеждали на "Энфилде" — четыре поражения и ничья с учетом всех соревнований.



"Ливерпулю" предстоит оценить состояние Трента Александер-Арнольда, Джорджиньо Вейналдума и Джордана Хендерсона, которые в четверг вернулись к тренировкам. Деян Ловрен, Джо Гомес и Алекс Окслейд-Чемберлен играть не готовы.



"Борнмут" все еще лишен Дэвида Брукса и Каллума Уилсона. Джефферсон Лерма под вопросом из-за проблем с лодыжкой. Натаниэль Клайн арендован как раз у "Ливерпуля", а потому этот матч пропустит.



ХАДДЕРСФИЛД — АРСЕНАЛ 18:00 Онлайн-трансляция



Матч с "Хаддерсфилдом" на прошлой неделе стал настоящей отдушиной для "Челси" после унизительного поражения от "Борнмута". Теперь такой же отдушиной "терьеры" могут стать для "Арсенала", который последний раз побеждал на выезде в Премьер-Лиге еще в ноябре. "Канониры" выиграли все три встречи с "Хаддерсфилдом" в рамках Премьер-Лиги с общим счетом 7:0.



Вингер "Хаддерсфилда" Айзек Мбенза рискует пропустить до полутора месяцев из-за надрыва икроножной мышцы. Крис Леве, Джонатан Хогг и Эрик Дурм должны вернуться в строй.



Впервые с декабря на футбольное поле может выйти плеймейкер "Арсенала" Генрих Мхитарян. Эйнсли Мэйтланд-Найлс и Гранит Джака уже возобновили тренировки.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ВЕСТ ХЭМ 18:00



Все внимание в этом матче будет приковано к нападающим. У "Вест Хэма" возвращается Марко Арнаутович, а "Кристал Пэлас" может впервые сделать ставку на бельгийский дуэт Кристиана Бентеке с Мичи Батшуайи. Совместными усилиями они должны помочь "Селхерст Парк" избавиться от ярлыка худшего стадиона этого сезона в плане голов. "Молотобойцы" не потерпели ни одного поражения в семи последних встречах с "орлами" в рамках чемпионата.



Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха подал апелляцию на решение FA дополнительно дисквалифицировать его на один матч за неподобающее поведение, а потому сможет сыграть в субботу. Джеймс Томкинс, Шейху Куяте и Коннор Уикхэм травмированы.



Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович залечил повреждение стопы. Самир Насри пока не готов вернуться.



БРАЙТОН — БЕРНЛИ 20:30



"Брайтон" и "Бернли" находятся на различных полюсах в таблице текущей формы. Первые могут похвастать лишь одной победой в 10 последних матчах чемпионата, вторые до сих пор не знают поражений в 2019 году. "Чайки" ни разу не выиграли в шести последних встречах с "бордовыми", пять из этих шести матчей завершив вничью — в оставшемся "Брайтон" уступил на "Терф Мур" со счетом 1:0 ранее в этом сезоне.



"Брайтону" предстоит оценить состояние бедра Дейла Стивенса. Флорин Андоне дисквалифицирован на три матча за грубую игру. Хосье Искьердо едва приступил к тренировкам и играть еще не готов.



Полузащитник "Бернли" Стивен Дефур не успевает залечить икроножную мышцу к субботе. Мэтту Лоутону предстоит фитнес-тест.