Гвардиола намекнул, что Де Брюйне не выйдет в старте против "Челси"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что полузащитник Кевн Де Брюйне перестал быть для него незаменимым и матч против "Челси" в воскресенье может начать в запасе.

Из-за двух тяжелых травм колена Де Брюйне принял участие лишь в 18 матчах этого сезона с учетом всех соревнований, включая поздний выход на замену против "Эвертона" в минувшую среду.



При этом в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги Кевин появлялся и вовсе только четыре раза — против 36 в прошлой кампании, когда "горожане" завоевали титул, а сам Де Брюйне был признан Игроком Года в своей команде.



В преддверии домашнего матча против "Челси" Гвардиола намекнул, что хорошая форма Илкая Гюндогана и Бернарду Силвы может вновь оставить Де Брюйне вне стартового состава.



"Может быть, да. Это вполне возможно. Каждый знает, что это может произойти, а может и не произойти. Мы судим игроков по их игре, и бывают времена, когда твой партнер по команде находится в лучшей форме. В футболе ты должен делать в будущем то, что делал в прошлом".



"Кевин сыграл в двух последних матчах, включая несколько минут против "Эвертона". Я хочу, чтобы он играл как можно больше. Он вышел на пять минут и был невероятен. Я хочу, чтобы он сохранил это на длительное время. Когда игрок отсутствовал так долго, ты не хочешь, чтобы он играл матч за матчем, без передышки".



"Нас ждет очередной матч, и некоторые важные игроки в нем не сыграют", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.