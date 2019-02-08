Гвардиола считает, что люди не понимают Саррибол

Хосеп Гвардиола и Маурицио Сарри Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола встал на защиту тактики своего коллеги из "Челси" Маурицио Сарри.

В последние недели к методам Сарри, так называемому "Сарриболу", накопилось немало вопросов, однако Маурицио продолжает упорно стоять на своем и говорить, что "синие" будут играть только так и никак иначе.

Гвардиола поддерживает своего коллегу и считает, что люди несправедливо относятся к "Челси", пренебрегая лондонцами как претендентом на титул Премьер-Лиги.

"Будучи зрителем и тренером, я всегда стараюсь понять, что пытается делать другой тренер. Я вижу "Челси" и могу понять, чего они хотят. Они не только хотят, но и делают это. Может быть, другие люди не до конца понимают, чего они хотят, зато они сами понимают это хорошо".

"Когда смотришь на их команду, на имеющихся у них игроков, на их скамейку... Это "Челси", мой друг!"

"Там лучшие нападающие в мире, там лучшие полузащитники в мире, там хороший голкипер и опытные защитники. Они точно знают, чего хотят. Завтра будет словно финал для нас".

"Они исключительным образом проводят сезон, добравшись до финала Кубка Лиги и пройдя в плей-офф Лиги Европы. А в Премьер-Лиге они все еще в гонке, хотя люди и не верят в это. У них есть шансы стать чемпионами — они отстают на девять очков, но предстоит сыграть еще много матчей", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Сарри, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. crystall 08.02.2019 23:12 # crystall
    Чииииивоооо??? На 9 очков?! Кто-нибудь покажите этому топарю таблицу АПЛ!

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  2. chebrec 08.02.2019 23:04 # chebrec
    Камон Челси!
    ПослеЗавтра нужно рвать мешков!!!

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  3. liverpo0ol 08.02.2019 22:58 # liverpo0ol
    Если это вью риал то хуже обоссать челси не возможно

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  4. superglor 08.02.2019 22:32 # superglor
    >Лучшие нападающие в мире

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  5. ben-arfa 08.02.2019 22:20 # ben-arfa
    Под людьми он понимает игроков Челси

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