Гвардиола считает, что люди не понимают Саррибол

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола встал на защиту тактики своего коллеги из "Челси" Маурицио Сарри.

В последние недели к методам Сарри, так называемому "Сарриболу", накопилось немало вопросов, однако Маурицио продолжает упорно стоять на своем и говорить, что "синие" будут играть только так и никак иначе.



Гвардиола поддерживает своего коллегу и считает, что люди несправедливо относятся к "Челси", пренебрегая лондонцами как претендентом на титул Премьер-Лиги.



"Будучи зрителем и тренером, я всегда стараюсь понять, что пытается делать другой тренер. Я вижу "Челси" и могу понять, чего они хотят. Они не только хотят, но и делают это. Может быть, другие люди не до конца понимают, чего они хотят, зато они сами понимают это хорошо".



"Когда смотришь на их команду, на имеющихся у них игроков, на их скамейку... Это "Челси", мой друг!"



"Там лучшие нападающие в мире, там лучшие полузащитники в мире, там хороший голкипер и опытные защитники. Они точно знают, чего хотят. Завтра будет словно финал для нас".



"Они исключительным образом проводят сезон, добравшись до финала Кубка Лиги и пройдя в плей-офф Лиги Европы. А в Премьер-Лиге они все еще в гонке, хотя люди и не верят в это. У них есть шансы стать чемпионами — они отстают на девять очков, но предстоит сыграть еще много матчей", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.