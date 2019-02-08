Гвардиола считает, что люди не понимают Саррибол
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола встал на защиту тактики своего коллеги из "Челси" Маурицио Сарри.
В последние недели к методам Сарри, так называемому "Сарриболу", накопилось немало вопросов, однако Маурицио продолжает упорно стоять на своем и говорить, что "синие" будут играть только так и никак иначе.
Гвардиола поддерживает своего коллегу и считает, что люди несправедливо относятся к "Челси", пренебрегая лондонцами как претендентом на титул Премьер-Лиги.
"Будучи зрителем и тренером, я всегда стараюсь понять, что пытается делать другой тренер. Я вижу "Челси" и могу понять, чего они хотят. Они не только хотят, но и делают это. Может быть, другие люди не до конца понимают, чего они хотят, зато они сами понимают это хорошо".
"Когда смотришь на их команду, на имеющихся у них игроков, на их скамейку... Это "Челси", мой друг!"
"Там лучшие нападающие в мире, там лучшие полузащитники в мире, там хороший голкипер и опытные защитники. Они точно знают, чего хотят. Завтра будет словно финал для нас".
"Они исключительным образом проводят сезон, добравшись до финала Кубка Лиги и пройдя в плей-офф Лиги Европы. А в Премьер-Лиге они все еще в гонке, хотя люди и не верят в это. У них есть шансы стать чемпионами — они отстают на девять очков, но предстоит сыграть еще много матчей", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
08.02.2019 22:00
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Чииииивоооо??? На 9 очков?! Кто-нибудь покажите этому топарю таблицу АПЛ!
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Камон Челси!
ПослеЗавтра нужно рвать мешков!!!
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Если это вью риал то хуже обоссать челси не возможно
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>Лучшие нападающие в мире
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Под людьми он понимает игроков Челси
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