Сарри не будет уговаривать Азара остаться в "Челси"

Рулевой "Челси" Маурицио Сарри считает, что его плеймейкер Эден Азар должен поступить со своим будущим так, чтобы быть счастливым.

На текущей неделе Азар признался, что уже определился с планами на будущее. Заявление Эдена было воспринято как намек на переход в "Реал" по окончании сезона, когда у 28-летнего бельгийца останется только 12 месяцев по контракту с "синими".



Сарри не собирается переубеждать своего подопечного и считает, что это решение Азар должен принять самостоятельно.



"Я разговариваю с Эденом каждый день, но я разговариваю с ним о его позиции на поле, а не о его будущем".



"Я буду очень счастлив, если он захочет остаться, потому что, на мой взгляд, он является лучшим в Европе. Но это, думаю, зависит от него. Я хочу, чтобы он был счастлив. Поэтому он должен решить сам", — цитирует Сарри Evening Standard.