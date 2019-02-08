Сарри не будет уговаривать Азара остаться в "Челси"

Эден Азар Рулевой "Челси" Маурицио Сарри считает, что его плеймейкер Эден Азар должен поступить со своим будущим так, чтобы быть счастливым.

На текущей неделе Азар признался, что уже определился с планами на будущее. Заявление Эдена было воспринято как намек на переход в "Реал" по окончании сезона, когда у 28-летнего бельгийца останется только 12 месяцев по контракту с "синими".

Сарри не собирается переубеждать своего подопечного и считает, что это решение Азар должен принять самостоятельно.

"Я разговариваю с Эденом каждый день, но я разговариваю с ним о его позиции на поле, а не о его будущем".

"Я буду очень счастлив, если он захочет остаться, потому что, на мой взгляд, он является лучшим в Европе. Но это, думаю, зависит от него. Я хочу, чтобы он был счастлив. Поэтому он должен решить сам", — цитирует Сарри Evening Standard.


Метки Азар, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. brightonboy 08.02.2019 21:53 # brightonboy
    саррян сечет, что команда - прежде всего, а всякая ебатория в виде озоров, - вещь переменная и легко заменяемая. не хочет играть? уебензебитте к совему носатому любителю жарить сосиски на заднем дворе

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  2. chebrec 08.02.2019 21:33 # chebrec
    Да ему пох ваще на него

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  3. j-silver 08.02.2019 21:09 # j-silver
    Просто продайте его за норм цену и купите 3 молодых и толковых

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  4. danny949494 08.02.2019 21:02 # danny949494
    Просто оставить его на след сезон. А потом посмотрим, будет ли РМ стоить свою игру вокруг 30 летнего Азара.

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