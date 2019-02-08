Сарри не будет уговаривать Азара остаться в "Челси"
Рулевой "Челси" Маурицио Сарри считает, что его плеймейкер Эден Азар должен поступить со своим будущим так, чтобы быть счастливым.
На текущей неделе Азар признался, что уже определился с планами на будущее. Заявление Эдена было воспринято как намек на переход в "Реал" по окончании сезона, когда у 28-летнего бельгийца останется только 12 месяцев по контракту с "синими".
Сарри не собирается переубеждать своего подопечного и считает, что это решение Азар должен принять самостоятельно.
"Я разговариваю с Эденом каждый день, но я разговариваю с ним о его позиции на поле, а не о его будущем".
"Я буду очень счастлив, если он захочет остаться, потому что, на мой взгляд, он является лучшим в Европе. Но это, думаю, зависит от него. Я хочу, чтобы он был счастлив. Поэтому он должен решить сам", — цитирует Сарри Evening Standard.
08.02.2019 21:00
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Последние комментарии:
саррян сечет, что команда - прежде всего, а всякая ебатория в виде озоров, - вещь переменная и легко заменяемая. не хочет играть? уебензебитте к совему носатому любителю жарить сосиски на заднем дворе
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Да ему пох ваще на него
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Просто продайте его за норм цену и купите 3 молодых и толковых
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Просто оставить его на след сезон. А потом посмотрим, будет ли РМ стоить свою игру вокруг 30 летнего Азара.
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