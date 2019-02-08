Клопп призвал "Ливерпуль" сражаться "всеми фибрами"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал свою команду быть агрессивнее и сражаться, чтобы завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Домашний матч против "Борнмута" в субботу представляется возможностью для "красных" вернуться на вершину Премьер-Лиги.



Два предыдущих своих матча "Ливерпуль" завершил вничью, и еще одна осечка может привести к тому, что "красные" упустят инициативу в чемпионской гонке. Поэтому Клопп счел нужным пробудить бойцовский худ в своих игроках.



"Я не читал и не смотрел, что думают о нас люди, но я все равно знаю это. Мы также знаем, что должны демонстрировать настоящую страсть, настоящее желание сражаться, если хотим быть на вершине таблицы к финишу сезона".



"Людям может показаться, что мне нужна помощь, но спасибо, я в полном порядке. На этой неделе мне сказали, что за последние 12 матчей "Сити" потерял 10 очков, а мы потеряли семь. Я не знал этого, и мне не нравится вести такие подсчеты, но факт в том, что снаружи ситуация выглядит совершенно иначе, нежели изнутри".



"В чем нам действительно нужно разобраться, так это в своей игре. Нам нужно быть страстными и сражаться — нужно быть агрессивными в рамках дозволенного".



"Мы должны показывать на поле, что готовы сражаться. То же самое должны делать люди на трибунах. Я никогда не сомневался в нашей поддержке и я верю, что это помогает".



"Мы создали очень хороший базис для финиша. Я знаю, что мы будем готовы сражаться всеми фибрами своего тела. Как бы все ни завершилось, после окончания сезона мы сможем оглянуться назад и сказать, что отдали все, что у нас было", — цитирует Клоппа Sky Sports.