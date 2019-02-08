Клопп призвал "Ливерпуль" сражаться "всеми фибрами"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал свою команду быть агрессивнее и сражаться, чтобы завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Домашний матч против "Борнмута" в субботу представляется возможностью для "красных" вернуться на вершину Премьер-Лиги.

Два предыдущих своих матча "Ливерпуль" завершил вничью, и еще одна осечка может привести к тому, что "красные" упустят инициативу в чемпионской гонке. Поэтому Клопп счел нужным пробудить бойцовский худ в своих игроках.

"Я не читал и не смотрел, что думают о нас люди, но я все равно знаю это. Мы также знаем, что должны демонстрировать настоящую страсть, настоящее желание сражаться, если хотим быть на вершине таблицы к финишу сезона".

"Людям может показаться, что мне нужна помощь, но спасибо, я в полном порядке. На этой неделе мне сказали, что за последние 12 матчей "Сити" потерял 10 очков, а мы потеряли семь. Я не знал этого, и мне не нравится вести такие подсчеты, но факт в том, что снаружи ситуация выглядит совершенно иначе, нежели изнутри".

"В чем нам действительно нужно разобраться, так это в своей игре. Нам нужно быть страстными и сражаться — нужно быть агрессивными в рамках дозволенного".

"Мы должны показывать на поле, что готовы сражаться. То же самое должны делать люди на трибунах. Я никогда не сомневался в нашей поддержке и я верю, что это помогает".

"Мы создали очень хороший базис для финиша. Я знаю, что мы будем готовы сражаться всеми фибрами своего тела. Как бы все ни завершилось, после окончания сезона мы сможем оглянуться назад и сказать, что отдали все, что у нас было", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2019 20:00

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  1. funkyfresh 08.02.2019 20:21 # funkyfresh
    поплыла колбаса

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  2. arhangel777 08.02.2019 20:17 # arhangel777
    Поэтому Клопп счел нужным пробудить бойцовский худ в своих игроках.

    Источник: http://fapl.ru/posts/68681/?c=1

    Ахахахаха, ну михайло поджигает, «бойцовский худ»)))

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  3. mc-od 08.02.2019 20:16 # mc-od
    Поэтому Клопп счел нужным пробудить бойцовский худ в своих игроках.

    Источник: http://fapl.ru/posts/68681/?c=1

    Ясно, у ливерных бойцовский ХУД... Ахахаха, Михажло в ударе..))

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  4. ibra-goool 08.02.2019 20:11 # ibra-goool
    Всеми фибрами прям как глубоководные амфибий))) я худею в детстве переживал из майкла оовена)) теперь поебать. Манки фанки чемпионы жб

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  5. manutd-20champ 08.02.2019 20:02 # manutd-20champ
    всеми ртами и языками.

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  6. brightonboy 08.02.2019 20:01 # brightonboy
    https://b.radikal.ru/b01/1902/e7/b75e5b61b670.jpg

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