Марк Олбрайтон пропустит остаток сезона

Марк Олбрайтон Вингер "Лестера" Марк Олбрайтон уже не сыграет в этом сезоне из-за надрыва задней поверхности бедра.

Это повреждение 29-летний англичанин получил на тренировке "лис" на прошлой неделе и в результате не смог сыграть против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.

А сегодня стало известно, что решить проблему Олбрайтона можно только хирургическим путем. Как сообщает Sky Sports, восстановление Марка после операции растянется до мая и не позволит ему сыграть в остатке сезона.

Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги 11-й номер "Лестера" провел 22 матча, забив два гола и отдав две результативные передачи.


Метки Лестер, Олбрайтон, травмы

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2019 19:30

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  1. brightonboy 08.02.2019 19:32 # brightonboy
    надорвал, так надорвал. по-уилшировски. здоровья, топ, ты чемпион АПЛ, в отличии от безаплпуля

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