Марк Олбрайтон пропустит остаток сезона

Вингер "Лестера" Марк Олбрайтон уже не сыграет в этом сезоне из-за надрыва задней поверхности бедра.

Это повреждение 29-летний англичанин получил на тренировке "лис" на прошлой неделе и в результате не смог сыграть против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.



А сегодня стало известно, что решить проблему Олбрайтона можно только хирургическим путем. Как сообщает Sky Sports, восстановление Марка после операции растянется до мая и не позволит ему сыграть в остатке сезона.



Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги 11-й номер "Лестера" провел 22 матча, забив два гола и отдав две результативные передачи.