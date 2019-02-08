Марк Олбрайтон пропустит остаток сезона
Вингер "Лестера" Марк Олбрайтон уже не сыграет в этом сезоне из-за надрыва задней поверхности бедра.
Это повреждение 29-летний англичанин получил на тренировке "лис" на прошлой неделе и в результате не смог сыграть против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.
А сегодня стало известно, что решить проблему Олбрайтона можно только хирургическим путем. Как сообщает Sky Sports, восстановление Марка после операции растянется до мая и не позволит ему сыграть в остатке сезона.
Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги 11-й номер "Лестера" провел 22 матча, забив два гола и отдав две результативные передачи.
08.02.2019 19:30
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надорвал, так надорвал. по-уилшировски. здоровья, топ, ты чемпион АПЛ, в отличии от безаплпуля
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