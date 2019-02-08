Почеттино намекнул, что "Тоттенхэм" доиграет сезон на "Уэмбли"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино намекнул, что его команда переедет на новый 62-тысячный стадион только в следующем сезоне.
На текущей неделе "шпоры" объявили, что дерби против "Арсенала" 2 марта будет их очередным домашним матчем, который они вынужденно сыграют на "Уэмбли" ввиду неготовности новой аренды.
После этого у "Тоттенхэма" останется только пять домашних матчей в Премьер-Лиге, что ставит под вопрос целесообразность смены прописки до финиша.
"Мое желание заключается в том, чтобы сыграть на новом стадионе до конца сезона".
"Давайте посмотрим, как все сложится. Мое внутреннее чувство подсказывает мне, что сделать это будет тяжело, но я все равно мечтаю и надеюсь, что этот сезон мы завершим на новом стадионе".
"Время покажет, можно ли доверять моему чутью или компетенции клуба", — цитирует Почеттино Evening Standard.
08.02.2019 19:00
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уйдет в маню, так и не выведет команду на новый стадион
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ща из лч вылетят и все, до след сезона уже нет смысла
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Видимо не судьба в этом сезоне
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