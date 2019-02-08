Почеттино намекнул, что "Тоттенхэм" доиграет сезон на "Уэмбли"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино намекнул, что его команда переедет на новый 62-тысячный стадион только в следующем сезоне.

На текущей неделе "шпоры" объявили, что дерби против "Арсенала" 2 марта будет их очередным домашним матчем, который они вынужденно сыграют на "Уэмбли" ввиду неготовности новой аренды.



После этого у "Тоттенхэма" останется только пять домашних матчей в Премьер-Лиге, что ставит под вопрос целесообразность смены прописки до финиша.



"Мое желание заключается в том, чтобы сыграть на новом стадионе до конца сезона".



"Давайте посмотрим, как все сложится. Мое внутреннее чувство подсказывает мне, что сделать это будет тяжело, но я все равно мечтаю и надеюсь, что этот сезон мы завершим на новом стадионе".



"Время покажет, можно ли доверять моему чутью или компетенции клуба", — цитирует Почеттино Evening Standard.