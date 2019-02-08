Почеттино намекнул, что "Тоттенхэм" доиграет сезон на "Уэмбли"

Новый стадион Тоттенхэма Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино намекнул, что его команда переедет на новый 62-тысячный стадион только в следующем сезоне.

На текущей неделе "шпоры" объявили, что дерби против "Арсенала" 2 марта будет их очередным домашним матчем, который они вынужденно сыграют на "Уэмбли" ввиду неготовности новой аренды.

После этого у "Тоттенхэма" останется только пять домашних матчей в Премьер-Лиге, что ставит под вопрос целесообразность смены прописки до финиша.

"Мое желание заключается в том, чтобы сыграть на новом стадионе до конца сезона".

"Давайте посмотрим, как все сложится. Мое внутреннее чувство подсказывает мне, что сделать это будет тяжело, но я все равно мечтаю и надеюсь, что этот сезон мы завершим на новом стадионе".

"Время покажет, можно ли доверять моему чутью или компетенции клуба", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Почеттино, стадионы, Тоттенхэм, Уэмбли

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 414

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dallaslp 08.02.2019 20:08 # dallaslp
    уйдет в маню, так и не выведет команду на новый стадион

    (ответить)

  2. godlike 08.02.2019 19:54 # godlike
    ща из лч вылетят и все, до след сезона уже нет смысла

    (ответить)

  3. chebrec 08.02.2019 19:34 # chebrec
    Видимо не судьба в этом сезоне

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: