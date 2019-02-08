Сарри не верит, что "Челси" может выиграть Премьер-Лигу
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри вычеркнул свою команду из числа претендентов на титул Премьер-Лиги, а также выразил восхищение "Манчестер Сити".
На днях коллега Сарри из "Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в чемпионской гонке участвуют не только две команды, а также "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Однако Маурицио так не считает и думает, что "синие" по-прежнему не дотягивают до уровня "горожан", с которыми они сыграют в воскресенье.
"Способен ли "Челси" выиграть титул? В данный момент я так не думаю. В это сезоне мы сможем побороться лишь за попадание в топ-4. Не более того".
"Конечно, мы можем выиграть какой-нибудь другой трофей, но в Премьер-Лиге титул разыграют "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".
"На мой взгляд, "Манчестер Сити" является лучшей командой в Европе. Гвардиола проводит свой третий сезон в Премьер-Лиге. Мы должны постараться к ним приблизиться", — цитирует Сарри Sky Sports.
08.02.2019 18:30
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