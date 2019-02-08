Сарри не верит, что "Челси" может выиграть Премьер-Лигу

Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри вычеркнул свою команду из числа претендентов на титул Премьер-Лиги, а также выразил восхищение "Манчестер Сити".

На днях коллега Сарри из "Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в чемпионской гонке участвуют не только две команды, а также "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Однако Маурицио так не считает и думает, что "синие" по-прежнему не дотягивают до уровня "горожан", с которыми они сыграют в воскресенье.

"Способен ли "Челси" выиграть титул? В данный момент я так не думаю. В это сезоне мы сможем побороться лишь за попадание в топ-4. Не более того".

"Конечно, мы можем выиграть какой-нибудь другой трофей, но в Премьер-Лиге титул разыграют "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

"На мой взгляд, "Манчестер Сити" является лучшей командой в Европе. Гвардиола проводит свой третий сезон в Премьер-Лиге. Мы должны постараться к ним приблизиться", — цитирует Сарри Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2019 18:30

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