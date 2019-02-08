Харри Кейн вернется 23 февраля

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн должен вернуться на футбольное поле в матче Премьер-Лиги против "Бернли" 23 февраля.

Когда 13 января против "Манчестер Юнайтед" Кейн получил травму лодыжки, "шпоры" официально объявили, что лишь в начале марта Харри вернется к тренировкам.



Однако уже сегодня стало известно, что Кейн приступил к занятиям на тренировочном поле, пускай и с ограничениями. Наставник Маурисио Почеттино побережет своего бомбардира против "Лестера" в воскресенье и против дортмундской "Боруссии" в среду, но затем Харри будет готов выйти на поле.



"Его дела идут хорошо, его дела идут великолепно. Нам приходится сдерживать его каждый день, потому что он хочет работать над своим восстановлением с опережением. Он очень оптимистичен, а его стремление как можно скорее сыграть невероятно".



"Если вы видели его, то убедились, что он почти готов, но в то же время нам нужно быть реалистами. Думаю, он близок к возвращению — не в субботу и не в среду, но дальше мы посмотрим", — цитирует Почеттино Sky Sports.