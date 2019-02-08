Рэшфорд — Игрок Месяца в Премьер-Лиге по итогам января

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам января.

В четырех матчах английского первенства за прошлый месяц 21-летний Рэшфорд забил три мяча, огорчив "Ньюкасл", "Тоттенхэм" и "Брайтон". Что важно, два из трех этих голов оказались победными.

В борьбе за звание Игрока Месяца Рэшфорду удалось опередить своего одноклубника Виктора Линделефа, Тома Хитона из "Бернли", Джошуа Кинга из "Борнмута", Александра Лакасетта из "Арсенала" и Джеймса Уорд-Проуза из "Саутгемптона".

"Когда ты играешь регулярно, это дает тебе возможность претендовать на такие награды. Я получаю ее впервые, и я всего лишь во второй раз был номинирован на нее, так что приятное достижение", — сообщил Рэшфорд.

Напомним, что ранее днем лучшим тренером Премьер-Лиги в январе был признан Оле Гуннар Сульшер из "Юнайтед". Предыдущий раз обе месячных награды уезжали на "Олд Траффорд" в январе 2011, когда их обладателями становились Димитар Бербатов и сэр Алекс Фергюсон.

Еще одна январская награда — за лучший гол месяца — досталась нападающему "Фулхэма" Андре Шюррле за его эффектный гол против "Бернли".



Метки Манчестер Юнайтед, награды, Премьер-Лига, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2019 17:30

Количество просмотров Просмотров: 1255

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. moneymaker 08.02.2019 18:29 # moneymaker
    Тень Рэшфорда!

    (ответить)

  2. meshuggah 08.02.2019 18:21 # meshuggah
    Здорова каррагеры и ему подобные

    (ответить)

  3. staryi-eblan 08.02.2019 18:15 # staryi-eblan
    Жезус баче

    (ответить)

  4. el-tirador 08.02.2019 18:14 # el-tirador
    есть пословица - "ты то, что ты ешь."
    Вопрос к портовым обрыганам, нахуя вы кононирами питаетесь?

    (ответить)

  5. januzaj00 08.02.2019 18:13 # januzaj00
    Красавцы. Много флешбековских времён САФа демонстрирует нам Оле. Верим!

    (ответить)

  6. martingor 08.02.2019 18:08 # martingor
    Безвиз ты Польское чмо

    (ответить)

  7. chebrec 08.02.2019 18:02 # chebrec
    Жадные какие все забрали

    (ответить)

  8. bezviz 08.02.2019 18:02 # bezviz
    клоп и алисон, вестимо, худшие

    (ответить)

  9. firmino9 08.02.2019 17:59 # firmino9
    Заслужил

    (ответить)

  10. karandash 08.02.2019 17:58 # karandash
    Погбарик жуткий

    (ответить)

  11. xin 08.02.2019 17:57 # xin
    Как я и писал - у Шурика лучший гол

    (ответить)

  12. brown-ale 08.02.2019 17:53 # brown-ale
    Лукаку еще не поздно уехать в Китай вслед за кудрявым братом.

    (ответить)

  13. tvinkovod 08.02.2019 17:47 # tvinkovod
    и тут без интриги

    (ответить)

  14. ymto 08.02.2019 17:33 # ymto
    топчик

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: