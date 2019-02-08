Рэшфорд — Игрок Месяца в Премьер-Лиге по итогам января
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам января.
В четырех матчах английского первенства за прошлый месяц 21-летний Рэшфорд забил три мяча, огорчив "Ньюкасл", "Тоттенхэм" и "Брайтон". Что важно, два из трех этих голов оказались победными.
В борьбе за звание Игрока Месяца Рэшфорду удалось опередить своего одноклубника Виктора Линделефа, Тома Хитона из "Бернли", Джошуа Кинга из "Борнмута", Александра Лакасетта из "Арсенала" и Джеймса Уорд-Проуза из "Саутгемптона".
"Когда ты играешь регулярно, это дает тебе возможность претендовать на такие награды. Я получаю ее впервые, и я всего лишь во второй раз был номинирован на нее, так что приятное достижение", — сообщил Рэшфорд.
Напомним, что ранее днем лучшим тренером Премьер-Лиги в январе был признан Оле Гуннар Сульшер из "Юнайтед". Предыдущий раз обе месячных награды уезжали на "Олд Траффорд" в январе 2011, когда их обладателями становились Димитар Бербатов и сэр Алекс Фергюсон.
Еще одна январская награда — за лучший гол месяца — досталась нападающему "Фулхэма" Андре Шюррле за его эффектный гол против "Бернли".
January 2011 January 2019#FlashbackFriday #MUFC pic.twitter.com/VL4eR1BPqS— Manchester United (@ManUtd) 8 февраля 2019 г.
08.02.2019 17:30
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Тень Рэшфорда!
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Здорова каррагеры и ему подобные
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Жезус баче
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есть пословица - "ты то, что ты ешь."
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Красавцы. Много флешбековских времён САФа демонстрирует нам Оле. Верим!
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Безвиз ты Польское чмо
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