Джо Гомес может пропустить еще восемь матчей "Ливерпуля"

Джо Гомес Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес может пропустить еще восемь матчей своего клуба из-за операции на сломанной ноге.

Напомним, свою травму 21-летний Гомес получил еще 5 декабря против "Бернли". Надежды медицинского штаба "красных" на то, что нога Джо заживет сама собой, не оправдались.

Таким образом, в начале этой недели Гомес оказался на хирургическом столе. Снова сыграть в футбол Джо сможет ближе к концу марта.

"Операция Джо прошла довольно хорошо. Называть сроки всегда сложно, но мы рассчитываем на четыре-шесть недель, прежде чем он вернется на футбольное поле. Надеюсь, так и будет. Мы работаем над этим", — приводит слова главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Liverpool Echo.

Среди матчей, которые будет вынужден пропустить Гомес из-за операции, значатся и оба поединка 1/8 финала против "Баварии".

В преддверии домашнего матча Премьер-Лиги против "Борнмута" Клопп также сообщил, что Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон и Джорджиньо Вейналдум все еще находятся под вопросом, хотя накануне возобновили тренировки после травм.


Метки Гомес, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2019 17:15

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Последние комментарии:




  1. firmino9 08.02.2019 18:02 # firmino9
    Летом брать защитника в основу. Гомес будет подменят Трента и цз

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  2. imfake 08.02.2019 17:44 # imfake
    блять, лучше бы рот клопа травмировался и пропустил 8 матчей, чем этот безобидный углепластик

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  3. silva77 08.02.2019 17:42 # silva77
    Кто Это? Уахахахахахаххахахахахаххахаххахахаххахахахахахаххахахахахахахахахаххахахахахахахахахаххахахахахахахахахаххахахахахахахахахахах

    (ответить)

  4. vyrentz 08.02.2019 17:21 # vyrentz
    Ингс, Лаллана, Окс, Гомез.
    Не дохуя ли хуйни творится?

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  5. pistolero-lfc 08.02.2019 17:18 # pistolero-lfc
    Здоровья Ловрену!

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