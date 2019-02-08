Джо Гомес может пропустить еще восемь матчей "Ливерпуля"
Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес может пропустить еще восемь матчей своего клуба из-за операции на сломанной ноге.
Напомним, свою травму 21-летний Гомес получил еще 5 декабря против "Бернли". Надежды медицинского штаба "красных" на то, что нога Джо заживет сама собой, не оправдались.
Таким образом, в начале этой недели Гомес оказался на хирургическом столе. Снова сыграть в футбол Джо сможет ближе к концу марта.
"Операция Джо прошла довольно хорошо. Называть сроки всегда сложно, но мы рассчитываем на четыре-шесть недель, прежде чем он вернется на футбольное поле. Надеюсь, так и будет. Мы работаем над этим", — приводит слова главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Liverpool Echo.
Среди матчей, которые будет вынужден пропустить Гомес из-за операции, значатся и оба поединка 1/8 финала против "Баварии".
В преддверии домашнего матча Премьер-Лиги против "Борнмута" Клопп также сообщил, что Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон и Джорджиньо Вейналдум все еще находятся под вопросом, хотя накануне возобновили тренировки после травм.
08.02.2019 17:15
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Последние комментарии:
Летом брать защитника в основу. Гомес будет подменят Трента и цз
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блять, лучше бы рот клопа травмировался и пропустил 8 матчей, чем этот безобидный углепластик
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Кто Это? Уахахахахахаххахахахахаххахаххахахаххахахахахахаххахахахахахахахахаххахахахахахахахахаххахахахахахахахахаххахахахахахахахахахах
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Ингс, Лаллана, Окс, Гомез.
Не дохуя ли хуйни творится?
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Здоровья Ловрену!
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