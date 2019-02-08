Сарри уверен, что Игуаин поможет Азару играть лучше

Наставник "Челси" Маурицио Сарри убежден, что присутствие рядом нападающего Гонсало Игуаина поможет плеймейкеру Эдену Азару играть еще лучше.

До прихода Игуаина в январе на правах аренды Сарри нередко приходилось решать проблемы в нападении с помощью Азара, который на острие чувствует себя не слишком комфортно.



Однако теперь Эден может вернуться на свою привычную позицию во второй волне атаки. В матче против "Хаддерсфилда" в прошлый уикенд Азар и Игуаин оформили по дублю, и Сарри не считает это случайностью.



"Думаю, Гонсало — отличный игрок. Он везде был очень хорош. В Мадриде, в Неаполе, в Милане. Возможно, в Милане он был не слишком хорош, но он отличный игрок, и я думаю, он будет очень полезен для Эдена".



"Думаю, они очень хорошо подходят, чтобы играть друг с другом. Для нас важно, что Гонсало голоден до игры в футбол и голов. Думаю, он окажет очень хорошее влияние на других игроков", — цитирует Сарри The Independent.