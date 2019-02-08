Сульшер признан Тренером Месяца в Премьер-Лиге по итогам января

Оле Гуннар Сульшер Оле Гуннар Сульшер из "Манчестер Юнайтед" одержал очередную победу, получив награду лучшему тренеру Премьер-Лиги по итогам января.

В прошлом месяце норвежский специалист продолжил свой выдающийся старт во главе "красных дьяволов", набрав 10 очков из 12 возможных.

Подопечные Сульшера обыграли "Ньюкасл (0:2), "Тоттенхэм" (0:1), "Брайтон" (2:1), свою единственную осечку допустив в домашнем противостоянии с "Бернли" (2:2).

"Эта награда означает, что мы являемся лучшей командой месяца, совместно с персоналом и игроками, так что у нас все хорошо. Мы хотим выигрывать матчи и подниматься по таблице, и это — только начало", — сообщил Оле Гуннар.

Добавим, что 45-летний Сульшер стал первым норвежцем, получившим официальную награду Премьер-Лиги по итогам месяца — и среди игроков, и среди тренеров. В борьбе за этот приз Оле Гуннар обошел Шона Дайча из "Бернли" и Ральфа Хазенхюттля из "Саутгемптона".


Метки Манчестер Юнайтед, награды, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2019 16:10

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  1. atstoy 08.02.2019 17:08 # atstoy
    Рэшфорд игрок месяца, хуле, дубль)

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  2. gidro-met 08.02.2019 16:27 # gidro-met
    САФ - тренер месяца. Красава, нос.

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  3. januzaj00 08.02.2019 16:23 # januzaj00
    Сульшер сфотографировался не отдельно, а вместе со всем штабом. Вот что значит футбольная семья Юнайтед

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  4. pistolero-lfc 08.02.2019 16:18 # pistolero-lfc
    Погбум лучший игрок

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  5. royal-arsenal 08.02.2019 16:17 # royal-arsenal
    Рэшфорд или Ляказетт - лучший игрок января

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