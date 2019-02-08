Сульшер признан Тренером Месяца в Премьер-Лиге по итогам января

Оле Гуннар Сульшер из "Манчестер Юнайтед" одержал очередную победу, получив награду лучшему тренеру Премьер-Лиги по итогам января.

В прошлом месяце норвежский специалист продолжил свой выдающийся старт во главе "красных дьяволов", набрав 10 очков из 12 возможных.



Подопечные Сульшера обыграли "Ньюкасл (0:2), "Тоттенхэм" (0:1), "Брайтон" (2:1), свою единственную осечку допустив в домашнем противостоянии с "Бернли" (2:2).



"Эта награда означает, что мы являемся лучшей командой месяца, совместно с персоналом и игроками, так что у нас все хорошо. Мы хотим выигрывать матчи и подниматься по таблице, и это — только начало", — сообщил Оле Гуннар.



Добавим, что 45-летний Сульшер стал первым норвежцем, получившим официальную награду Премьер-Лиги по итогам месяца — и среди игроков, и среди тренеров. В борьбе за этот приз Оле Гуннар обошел Шона Дайча из "Бернли" и Ральфа Хазенхюттля из "Саутгемптона".