Эмре Джан: "В Серии А лучше с тактикой, чем в Премьер-Лиге"

Полузащитник "Ювентуса" Эмери Джан убежден, что команды Серии А лучше в тактическом отношении, чем команды Премьер-Лиги.

Отыграв четыре сезона в "Ливерпуле", прошлым летом Джан ушел свободным агентом в "Ювентус", где пока еще толком не освоился.



Зато игроку сборной Германии удалось сделать определенные наблюдения — например, касательно разницы между итальянским футболом и английским.



"Думаю, здесь в Италии команды лучше подготовлены тактически. В Англии, возможно, быстрее играют в футбол, но здесь иногда бывает очень сложно забить гол".



"Мне было не всегда просто в свои первые месяцы в Италии, потому что я столкнулся с рядом проблем и затем перенес операцию, но теперь я чувствую себя гораздо лучше, сыграв несколько матчей".



"Я должен привыкнуть к итальянскому футболу. Я хорошо себя чувствую и рвусь в бой", — сообщил Джан Sky Italia.