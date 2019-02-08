Эмре Джан: "В Серии А лучше с тактикой, чем в Премьер-Лиге"

Эмре Джан Полузащитник "Ювентуса" Эмери Джан убежден, что команды Серии А лучше в тактическом отношении, чем команды Премьер-Лиги.

Отыграв четыре сезона в "Ливерпуле", прошлым летом Джан ушел свободным агентом в "Ювентус", где пока еще толком не освоился.

Зато игроку сборной Германии удалось сделать определенные наблюдения — например, касательно разницы между итальянским футболом и английским.

"Думаю, здесь в Италии команды лучше подготовлены тактически. В Англии, возможно, быстрее играют в футбол, но здесь иногда бывает очень сложно забить гол".

"Мне было не всегда просто в свои первые месяцы в Италии, потому что я столкнулся с рядом проблем и затем перенес операцию, но теперь я чувствую себя гораздо лучше, сыграв несколько матчей".

"Я должен привыкнуть к итальянскому футболу. Я хорошо себя чувствую и рвусь в бой", — сообщил Джан Sky Italia.


Метки Джан, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. champion19 08.02.2019 16:50 # champion19
    самая дешевая лига, о тактике и речи нет, играют как дворовые команды. смотреть на Серию А противно

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  2. pistolero-lfc 08.02.2019 16:48 # pistolero-lfc
    2 жёлтых это же дисква на 1 матч? норм хуесос33 пропустит матч против щолси

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  3. jesus33 08.02.2019 16:05 # jesus33
    После залупуля тебе и АНжи покажется лучшей командой мира.Пользователь получил предупреждение

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  4. brown-ale 08.02.2019 16:02 # brown-ale
    Просто Сарри уехал, вот баланс и изменился в пользу Серии.

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  5. gidro-met 08.02.2019 16:00 # gidro-met
    и чем там лучше, если в АПлочке самые сильные тренеры со всех чемпиков, а?

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