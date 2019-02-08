Эмре Джан: "В Серии А лучше с тактикой, чем в Премьер-Лиге"
Полузащитник "Ювентуса" Эмери Джан убежден, что команды Серии А лучше в тактическом отношении, чем команды Премьер-Лиги.
Отыграв четыре сезона в "Ливерпуле", прошлым летом Джан ушел свободным агентом в "Ювентус", где пока еще толком не освоился.
Зато игроку сборной Германии удалось сделать определенные наблюдения — например, касательно разницы между итальянским футболом и английским.
"Думаю, здесь в Италии команды лучше подготовлены тактически. В Англии, возможно, быстрее играют в футбол, но здесь иногда бывает очень сложно забить гол".
"Мне было не всегда просто в свои первые месяцы в Италии, потому что я столкнулся с рядом проблем и затем перенес операцию, но теперь я чувствую себя гораздо лучше, сыграв несколько матчей".
"Я должен привыкнуть к итальянскому футболу. Я хорошо себя чувствую и рвусь в бой", — сообщил Джан Sky Italia.
08.02.2019 16:00
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Последние комментарии:
самая дешевая лига, о тактике и речи нет, играют как дворовые команды. смотреть на Серию А противно
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2 жёлтых это же дисква на 1 матч? норм хуесос33 пропустит матч против щолси
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После залупуля тебе и АНжи покажется лучшей командой мира.
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Просто Сарри уехал, вот баланс и изменился в пользу Серии.
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и чем там лучше, если в АПлочке самые сильные тренеры со всех чемпиков, а?
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