"Ливерпуль" отчитался о рекордной прибыли

"Ливерпуль" отчитался о рекордной для мирового футбола прибыли в 125 миллионов фунтов по итогам прошлого сезона.

В сезоне 2017/18 подопечные Юргена Клоппа финишировали в топ-4 Премьер-Лиги и добрались до финала Лиги Чемпионов, однако успех сопутствовал "красным" не только на футбольном поле.



В прошлой кампании, совпадающей по срокам с финансовым годом, "Ливерпуль" заработал 455 млн. фунтов — на 90 млн. фунтов больше, чем 12 месяцев назад. При этом чистая прибыль, до вычета налогов, выросла более чем на 300 процентов — с 40 до 125 млн. фунтов.



Столь впечатляющих показателей мерсисайдскому клубу удалось добиться, несмотря на инвестиции в состав в размере 190 млн. фунтов, отмечает Sky Sports. Продажа Филиппе Коутиньо в "Барселону" за 142 млн. фунтов и 72 млн. фунтов призовых за Лигу Чемпионов с лихвой перекрыли эти траты.



Также можно отметить, что "Ливерпуль" вернул 10 из тех 110 млн. фунтов, которые клуб одолжил у своих владельцев из компании Fenway Sports Group на реконструкцию Главной трибуны "Энфилда".