Сульшер рассказал Вудворду, каким видит будущее "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что уже рассказал исполнительному директору Эду Вудворду, каким видит будущее "красных дьяволов".

Значительно повысив свои шансы остаться на следующий футбол девятью победами в 10 матчах, Сульшер все еще является временной фигурой. Однако это не мешает норвежцу планировать долгосрочное будущее.

"Я чувствую каждый день, что должен помогать клубу и делать свой небольшой вклад в общее дело. Но зачастую решения, включая будущее игроков, зависят не от меня. Это зависит от самих игроков".

"У нас есть видение того, что мы хотим получить в следующие несколько лет. Мы должны думать о долгосрочной перспективе, но также о краткосрочной. У меня есть представление, как должна выглядеть команда "Юнайтед" через пару лет".

"Не знаю, повлияю ли я на это, но я всегда высказываю свою точку зрения Вудворду и другим людям в клубе".

"Изменилась ли моя точка зрения после назначения? Нет, не особо. Я поддерживаю "Юнайтед" много лет и всегда имел четкое мнение", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Вудворд, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. udaff 08.02.2019 13:58 # udaff
    Главное - не расслабляться и делать свою работу.

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  2. violator 08.02.2019 13:16 # violator
    Я когда смотрю футбол и показывают два матча подряд у меня как у Сульшера значительные шансы остаться на следующий футбол.

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  3. chr1s8rown 08.02.2019 13:06 # chr1s8rown
    Норвежский мойес не более

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  4. tvinkovod 08.02.2019 13:05 # tvinkovod
    "Значительно повысив свои шансы остаться на следующий футбол"
    михайло не читатель, михайло писатель

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