Сульшер рассказал Вудворду, каким видит будущее "Юнайтед"
Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что уже рассказал исполнительному директору Эду Вудворду, каким видит будущее "красных дьяволов".
Значительно повысив свои шансы остаться на следующий футбол девятью победами в 10 матчах, Сульшер все еще является временной фигурой. Однако это не мешает норвежцу планировать долгосрочное будущее.
"Я чувствую каждый день, что должен помогать клубу и делать свой небольшой вклад в общее дело. Но зачастую решения, включая будущее игроков, зависят не от меня. Это зависит от самих игроков".
"У нас есть видение того, что мы хотим получить в следующие несколько лет. Мы должны думать о долгосрочной перспективе, но также о краткосрочной. У меня есть представление, как должна выглядеть команда "Юнайтед" через пару лет".
"Не знаю, повлияю ли я на это, но я всегда высказываю свою точку зрения Вудворду и другим людям в клубе".
"Изменилась ли моя точка зрения после назначения? Нет, не особо. Я поддерживаю "Юнайтед" много лет и всегда имел четкое мнение", — цитирует Сульшера Sky Sports.
08.02.2019 13:00
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Главное - не расслабляться и делать свою работу.
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Я когда смотрю футбол и показывают два матча подряд у меня как у Сульшера значительные шансы остаться на следующий футбол.
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Норвежский мойес не более
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"Значительно повысив свои шансы остаться на следующий футбол"
михайло не читатель, михайло писатель
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