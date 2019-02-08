"Бернли" может продлить Крауча на следующий сезон

Питер Крауч Наставник "Бернли" Шон Дайч не исключает, что 38-летний нападающий Питер Крауч получит контракт на следующий сезон.

Переезд Крауча на "Терф Мур" из "Стоука" стал одним из сюрпризов зимнего трансферного окна. В прошлый уикенд, появившись на замену, Питер помог "бордовым" избежать поражения против "Саутгемптона" и вообще произвел очень хорошее впечатление, доказав, что возраст — не помеха для выступлений на топ-уровне.

Если ветеран продолжит в том же духе, то у него будут все шансы заслужить продление своего контракта и получить возможность выступать в Премьер-Лиге на 40-м году своей жизни.

"Если ты по-прежнему обладаешь волей, чтобы продолжать играть, и играешь в правильной манере, то это ключ для игроков, которые в возрасте. Нельзя обмануть систему, и для каждого приходит время остановиться, но Краучи все еще может столь многое нам предложить".

"Иногда игроки бывает готовы завершить карьеру, как я сам когда-то. Он же, как я думаю, к этому не готов. Думаю, внутри него еще есть эта искра".

"Он просто хочет быть здесь, играть и тренироваться, а насчет остального мы посмотрим. Я совершенно не считаю возраст проблемой в футболе. Если тебе есть, что предложить, тогда мы задумаемся о продлении. Но это будет позже", — цитирует Дайча Sky Sports.



Метки Бернли, Дайч, Крауч

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2019 12:05

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  1. gidro-met 08.02.2019 12:23 # gidro-met
    голову под навесы можно и в 45 подставлять, иногда просто надо бежать через всё поле когда стандарт у своих ворот помочь защите

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  2. lancerlancer1 08.02.2019 12:14 # lancerlancer1
    ипать он вечнобесконечный какой-то

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