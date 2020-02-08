Фил Джонс заключил новый контракт с "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании нового контракта с центральным защитником Филом Джонсом.

26-летний Джонс является одним из главных старожилов команды Оле Гуннара Сульшера, выступая за "красных дьяволов" с 2011 года. За это время Фил выиграл три больших трофея.



Предыдущее соглашение игрока сборной Англии истекало уже в конце этого сезона, и вместо того, чтобы воспользоваться своей опцией по продлению сотрудничества на 12 месяцев, "Юнайтед" заключил с Джонсом новый контракт.



Таким образом, Фил связал свое будущее с "дьяволами" до июня 2023. Эта сделка также предусматривает опцию продления на дополнительный год.



"Я рад подписать новый контракт. "Манчестер Юнайтед" является важной частью моей жизни последние восемь лет, и я люблю все в этом клубе".



"Я в восторге от испытаний, которые ждут нас впереди, поскольку мы приближаемся к очень насыщенному отрезку сезона. Я бы хотел поблагодарить Оле и тренерский штаб за их постоянную поддержку в моем развитии", — сообщил Джонс.



"Фил знает, что значит быть игроком "Манчестер Юнайтед". Он выигрывал Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Европы, и теперь он один из старожилов в команде".



"Он приближается к своему 27-летию и вступает в свои лучшие годы как центральный защитник. Мы рады, что Фил связал свое будущее с клубом", — поведал Сульшер.