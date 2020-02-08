Фил Джонс заключил новый контракт с "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании нового контракта с центральным защитником Филом Джонсом.
26-летний Джонс является одним из главных старожилов команды Оле Гуннара Сульшера, выступая за "красных дьяволов" с 2011 года. За это время Фил выиграл три больших трофея.
Предыдущее соглашение игрока сборной Англии истекало уже в конце этого сезона, и вместо того, чтобы воспользоваться своей опцией по продлению сотрудничества на 12 месяцев, "Юнайтед" заключил с Джонсом новый контракт.
Таким образом, Фил связал свое будущее с "дьяволами" до июня 2023. Эта сделка также предусматривает опцию продления на дополнительный год.
"Я рад подписать новый контракт. "Манчестер Юнайтед" является важной частью моей жизни последние восемь лет, и я люблю все в этом клубе".
"Я в восторге от испытаний, которые ждут нас впереди, поскольку мы приближаемся к очень насыщенному отрезку сезона. Я бы хотел поблагодарить Оле и тренерский штаб за их постоянную поддержку в моем развитии", — сообщил Джонс.
"Фил знает, что значит быть игроком "Манчестер Юнайтед". Он выигрывал Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Европы, и теперь он один из старожилов в команде".
"Он приближается к своему 27-летию и вступает в свои лучшие годы как центральный защитник. Мы рады, что Фил связал свое будущее с клубом", — поведал Сульшер.
08.02.2019 11:50
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Последние комментарии:
Вспомнил, как МЮ боролся за Фирму, но Ливерпуль их обоссал и они купили Депая. К слову, они оба пылят в нынешних клубах, а МЮшники борются за ЛЕ.
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Пиздецнакуйбля
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маркетинговый ход для лгбт-сообщества
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Аве Моур!
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смешно конечно, но какой топарь в лузерке выиграл больше чашек, чем этот смешной чувак?
на лавку сойдет, а летом купим норм заща.
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продлили чисто для мемов)
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Помню, как за него ЛФК боролся и за Янга тож, но они перешли в муму.
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Ожидание:
"Юнайтед" собирается купить Кулибали, Шкриниара или Андерсена
"Юнайтед" интересуется Дайо Упамекано
Реальность:
Фил Джонс заключил новый контракт с "Юнайтед"
(ответить)
а вот и топарики подъехали (нет)
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Новость для фанфапли
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Спулае мулае.
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27 лет самое начало карьеры для центрального защитника. В МЮ видно сразу трансферный аомитет заработал
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Ожидание - Кулибали.
Реальность - продлили контракты с Джонсом и Смоллингом.
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Адская пригородная машина. Он и есть - пригород.
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Топ. Особенно его фотки на фупле.
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лол, конечно, еще бы смолинга и рохо продлить и вообще збс
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ТО ещё не открылось, а к скамам уже топарь подъехал, збс
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