Фил Джонс заключил новый контракт с "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер и Фил Джонс "Манчестер Юнайтед" объявил о подписании нового контракта с центральным защитником Филом Джонсом.

26-летний Джонс является одним из главных старожилов команды Оле Гуннара Сульшера, выступая за "красных дьяволов" с 2011 года. За это время Фил выиграл три больших трофея.

Предыдущее соглашение игрока сборной Англии истекало уже в конце этого сезона, и вместо того, чтобы воспользоваться своей опцией по продлению сотрудничества на 12 месяцев, "Юнайтед" заключил с Джонсом новый контракт.

Таким образом, Фил связал свое будущее с "дьяволами" до июня 2023. Эта сделка также предусматривает опцию продления на дополнительный год.

"Я рад подписать новый контракт. "Манчестер Юнайтед" является важной частью моей жизни последние восемь лет, и я люблю все в этом клубе".

"Я в восторге от испытаний, которые ждут нас впереди, поскольку мы приближаемся к очень насыщенному отрезку сезона. Я бы хотел поблагодарить Оле и тренерский штаб за их постоянную поддержку в моем развитии", — сообщил Джонс.

"Фил знает, что значит быть игроком "Манчестер Юнайтед". Он выигрывал Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Европы, и теперь он один из старожилов в команде".

"Он приближается к своему 27-летию и вступает в свои лучшие годы как центральный защитник. Мы рады, что Фил связал свое будущее с клубом", — поведал Сульшер.


Метки Джонс, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2019 11:50

Количество просмотров Просмотров: 867

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Последние комментарии:




  1. chronicle 08.02.2019 12:45 # chronicle
    Вспомнил, как МЮ боролся за Фирму, но Ливерпуль их обоссал и они купили Депая. К слову, они оба пылят в нынешних клубах, а МЮшники борются за ЛЕ.

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  2. fanat-united 08.02.2019 12:37 # fanat-united
    Пиздецнакуйбля

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  3. hammersmith 08.02.2019 12:34 # hammersmith
    маркетинговый ход для лгбт-сообщества

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  4. kipeloff69 08.02.2019 12:33 # kipeloff69
    Аве Моур!

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  5. manutd-20champ 08.02.2019 12:32 # manutd-20champ
    смешно конечно, но какой топарь в лузерке выиграл больше чашек, чем этот смешной чувак?
    на лавку сойдет, а летом купим норм заща.

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  6. mixmaster 08.02.2019 12:28 # mixmaster
    продлили чисто для мемов)

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  7. slash-lfc 08.02.2019 12:28 # slash-lfc
    Помню, как за него ЛФК боролся и за Янга тож, но они перешли в муму.

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  8. vyrentz 08.02.2019 12:25 # vyrentz
    Ожидание:
    "Юнайтед" собирается купить Кулибали, Шкриниара или Андерсена
    "Юнайтед" интересуется Дайо Упамекано

    Реальность:
    Фил Джонс заключил новый контракт с "Юнайтед"

    (ответить)

  9. gidro-met 08.02.2019 12:22 # gidro-met
    а вот и топарики подъехали (нет)

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  10. keane16 08.02.2019 12:19 # keane16
    Новость для фанфапли

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  11. danny949494 08.02.2019 12:17 # danny949494
    Спулае мулае.

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  12. pistolero-lfc 08.02.2019 12:14 # pistolero-lfc
    27 лет самое начало карьеры для центрального защитника. В МЮ видно сразу трансферный аомитет заработал

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  13. kipeloff89 08.02.2019 12:08 # kipeloff89
    Ожидание - Кулибали.
    Реальность - продлили контракты с Джонсом и Смоллингом.

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  14. spartan 08.02.2019 12:06 # spartan
    Адская пригородная машина. Он и есть - пригород.

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  15. electric 08.02.2019 11:58 # electric
    Топ. Особенно его фотки на фупле.

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  16. gerrard08 08.02.2019 11:58 # gerrard08
    лол, конечно, еще бы смолинга и рохо продлить и вообще збс

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  17. stamford-bridge 08.02.2019 11:56 # stamford-bridge
    ТО ещё не открылось, а к скамам уже топарь подъехал, збс

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