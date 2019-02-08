Баббель: "Неважно, выиграет Клопп титул или нет"

Юрген Клопп Бывший защитник "Ливерпуля" Маркус Баббель заявил, что ему неважно, выиграют "красные" что-нибудь в этом сезоне или нет.

Несмотря на осечку в двух последних матчах, "Ливерпуль" все еще имеет прекрасные шансы на свой первый с 1990 года чемпионский титул.

Однако Баббель больше всего впечатлен не возможностью завоевать желанный трофей, а той трансформацией, которую проделали "красные" при его соотечественнике Юргене Клоппе.

Маркус, который был частью той команды, сделавшей требл 18 лет назад, прежде всего восхищается стилем, в котором Юрген заставил играть "Ливерпуль".

"На мой взгляд, Юрген Клопп невероятным образом делает свою работу. Он невероятен. Люди доверяют ему, и это самое важное. Парни верят в него".

"Он является одним из лиц "Ливерпуля". Он вернул прежний дух клуба, и я просто хочу похвалить Юргена, он классный парень".

"Он не актер, он не играет игру, он ведет себя естественно. Он был таким на протяжении семи лет в Дортмунде, а теперь он принес свою уверенность и свой талант в "Ливерпуль" — и люди обожают это. Он привел хороших игроков в клуб, и уровень демонстрируемой ими игры находится на выдающемся уровне".

"Я болельщик. Будь у меня абонемент на "Энфилд", я был бы счастлив ходить на каждый домашний матч, потому что наблюдать за их игрой — это мечта. Не имеет значения, выиграют они или проиграют, их стиль все равно великолепен".

"Серьезно. Для меня неважно, выиграет "Ливерпуль" что-нибудь в этом сезоне или нет — за их стилем футбола очень приятно наблюдать".

"Сейчас они пару раз сыграли вничью, но это нормально. Невозможно провести все 38 матчей на высочайшем уровне. Но наблюдать за ними — это огромное удовольствие".

"Конечно, я желаю им выиграть лигу, я действительно хочу этого. Я бы хотел, чтобы они выиграли и Лигу Чемпионов. Но стиль, в который они играют, и то, как они прибавили за время Юргена Клоппа здесь, доставляют просто огромное удовольствие", — цитирует Баббеля Daily Mirror.


Метки Баббель, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1223

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 08.02.2019 11:06 # manutd-20champ
    это огромное удовольствие - наблюдать за ними... когда они теряют очки.

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  2. j-silver 08.02.2019 10:55 # j-silver
    Баббель: "Неважно, выиграет Клопп титул или нет, портовая помойка все равно клуб-бестрофейник ах ах ах"

    вот так звучит полная фраза от бабеля

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  3. liverfun 08.02.2019 10:38 # liverfun
    Слабенький заголовок, админ теряет хватку

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  4. mcfc-fantactic 08.02.2019 10:32 # mcfc-fantactic
    удачи.

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  5. slash-lfc 08.02.2019 10:21 # slash-lfc
    Да ну, бред какой-то.

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  6. chebrec 08.02.2019 10:14 # chebrec
    Чииивоооооо???!!!

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  7. electric 08.02.2019 10:11 # electric
    Есть инфа, что михужла постоянно на страпоне.
    Проверяйте.

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  8. brown-ale 08.02.2019 10:06 # brown-ale
    Главное не победа, а участие. (с) Любой лузер.

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  9. mancunia-planet 08.02.2019 10:04 # mancunia-planet
    Настоящий лузер, привыкли быть таковыми:)

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  10. akadam 08.02.2019 10:04 # akadam
    Дарит нам праздник футбола, о чем мы нередко забываем.

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