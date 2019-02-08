Баббель: "Неважно, выиграет Клопп титул или нет"

Бывший защитник "Ливерпуля" Маркус Баббель заявил, что ему неважно, выиграют "красные" что-нибудь в этом сезоне или нет.

Несмотря на осечку в двух последних матчах, "Ливерпуль" все еще имеет прекрасные шансы на свой первый с 1990 года чемпионский титул.



Однако Баббель больше всего впечатлен не возможностью завоевать желанный трофей, а той трансформацией, которую проделали "красные" при его соотечественнике Юргене Клоппе.



Маркус, который был частью той команды, сделавшей требл 18 лет назад, прежде всего восхищается стилем, в котором Юрген заставил играть "Ливерпуль".



"На мой взгляд, Юрген Клопп невероятным образом делает свою работу. Он невероятен. Люди доверяют ему, и это самое важное. Парни верят в него".



"Он является одним из лиц "Ливерпуля". Он вернул прежний дух клуба, и я просто хочу похвалить Юргена, он классный парень".



"Он не актер, он не играет игру, он ведет себя естественно. Он был таким на протяжении семи лет в Дортмунде, а теперь он принес свою уверенность и свой талант в "Ливерпуль" — и люди обожают это. Он привел хороших игроков в клуб, и уровень демонстрируемой ими игры находится на выдающемся уровне".



"Я болельщик. Будь у меня абонемент на "Энфилд", я был бы счастлив ходить на каждый домашний матч, потому что наблюдать за их игрой — это мечта. Не имеет значения, выиграют они или проиграют, их стиль все равно великолепен".



"Серьезно. Для меня неважно, выиграет "Ливерпуль" что-нибудь в этом сезоне или нет — за их стилем футбола очень приятно наблюдать".



"Сейчас они пару раз сыграли вничью, но это нормально. Невозможно провести все 38 матчей на высочайшем уровне. Но наблюдать за ними — это огромное удовольствие".



"Конечно, я желаю им выиграть лигу, я действительно хочу этого. Я бы хотел, чтобы они выиграли и Лигу Чемпионов. Но стиль, в который они играют, и то, как они прибавили за время Юргена Клоппа здесь, доставляют просто огромное удовольствие", — цитирует Баббеля Daily Mirror.