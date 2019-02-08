ПСЖ планирует переманить Канте

ПСЖ попытается воспользоваться ситуацией полузащитника Нголо Канте в "Челси", чтобы приобрести своего соотечественника грядущим летом.

Как известно, Маурицио Сарри, заступивший на должность главного тренера "синих" прошлым летом, не видит Канте на позиции опорного полузащитника — позиции, где Нголо сделал себе имя в английском и мировом масштабе.



Из опорника мирового уровня 27-летний француз превратился в превратился в достаточно среднего игрока, и многие болельщики "Челси" недовольны, что Сарри расходует таланты Канте впустую.



Но пока Маурицио не демонстрирует никакого раскаяния и не собирается возвращать Нголо на привычную позицию. По информации Le 10 Sport, эта ситуация привлекла внимание ПСЖ.



Утверждается, что Канте находится в неважных отношениях с Сарри и может быть открыт к переезду в Париж. На "Парк де Пренс" достаточно давно ищут нового центрального полузащитника, ожидая расставания с Адриеном Рабьо в конце сезона.