Эмери сообщил Озилу, что тому будет лучше уйти из "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери посоветовал полузащитнику Месуту Озилу начать подыскивать себе новый клуб на следующий сезон.

В январе прошлого года, когда от контракта Озила оставалось только шесть месяцев, "канониры" все-таки предотвратили уход Месута свободным агентом, однако затем клубу пришлось за это расплачиваться — во всех смыслах этого слова.



По новой сделке 30-летний немец получает на "Эмирейтс" 350 тысяч фунтов в неделю, и теперь то решение "Арсенала" продлить сотрудничество с Озилом выглядит громадной ошибкой.



Во-первых, "канониры" серьезно нагрузили свою зарплатную ведомость, хотя уже два года подряд остаются без Лиги Чемпионов. Во-вторых, впечатляющий оклад Озила является помехой к приглашению на "Эмирейтс" новичков и к согласованию новых контрактов с имеющимися игроками — другие футболисты хотят получать на уровне Месута.



Наконец, Озил банально не отрабатывает те деньги, которые ему платят. В последние недели Месут даже не проходит в стартовый состав "Арсенала, причем главный тренер Унаи Эмери объясняет это не проблемами подопечного со здоровьем, а "тактическими причинами".



Вполне очевидно, что это сотрудничество становится мучительным — по крайне мере, для клуба, который будет вынужден нести обязательства перед Озилом еще более двух лет.



В сложившейся ситуации Эмери решил воззвать к совести экс-игрока "Реала". Унаи дал деликатно понять Месуту, что у того нет будущего на "Эмирейтс". Об этом в подкасте Arseblog рассказал журналист BBC Дэвид Орнстейн, главный инсайдер "Арсенала".



"Еще во время согласования нового контракта Озила были люди в клубе, которые не хотели давать ему этот контракт. Думаю, некоторые в клубе не чувствовали, что Озил соответствует предъявляемым к нему требованиях, и эти люди предпочли бы вообще не давать ему контракт".



"Также были те, кто чувствовал, что контракт все же стоит дать, но совсем не на тех финансовых условиях, как в итоге получилось. В переговорах с "Арсенал" Озил использовал как рычаг тот факт, что Санчес покидает клуб. Для "Арсенала" было бы очень тяжело лишиться их обоих в течение нескольких месяцев".



"В тот момент интерес к Озилу был очень невысок, и "Арсеналу" было бы неприятно потерять его свободным агентом. Поэтому многие в клубе были раздражены решением наградить его контрактом — контрактом на тех условиях".



"Они надеялись, что назначение его одним из капитанов, футболка с 10-м номером и рука помощи после истории со сборной Германии на Чемпионате Мира заставят Озила играть в свою лучшую игру в этом сезоне".



"Но вполне очевидно, что у него большие проблемы с адаптацией к стилю Унаи Эмери. Эмери сказали Озилу, что тому будет лучше уйти. Это та информация, которую передали мне".



"Мы не знаем наверняка, мнение ли это самого Эмери, мнение ли руководства или мнение их обоих. Подозреваю, что это их совместное мнение. Но если какая-то одна сторона и чувствует это сильнее, то это, наверное, руководство".



"Озил подумал про себя: "Я не уйду, точно — не в январское окно". Но давайте посмотрим, что произойдет летом", — сообщи Орнстейн.