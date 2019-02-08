Полиция подтвердила обнаружение тела Салы
Полиция графства Дорсет официально подтвердила, что поднятое со дна Ла-Манша тело из затонувшего самолета принадлежит нападающему "Кардиффа" Эмилиано Сале.
Напомним, первый же день подводных поисков на денежные средства, собранные с помощью пожертвований, позволил обнаружить корпус затонувшего самолета, на котором рекордный новичок в истории "Кардиффа" летел в расположение своего нового клуба из Нанта.
Еще в воскресенье утром внутри самолета было обнаружено человеческое тело, после чего стартовала операция по его извлечению и подъему на поверхность.
Сегодня ночью, сообщает BBC, местная полиция отчиталась, что тело было не только поднято из воды, но и идентифицировано. Погибшим действительно является 28-летний Сала.
08.02.2019 02:05
Просмотров: 711
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Неужели прекратятся посты про этого ноунейма.
(ответить)
представляю его ощущение о переходе в другой клуб повышение зп эмоции и т.д. и тут раз ты умираешь, просто пи3дец...
(ответить)
Про пилота ни слова, хуемрази
(ответить)
здоровья
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий