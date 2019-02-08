Полиция подтвердила обнаружение тела Салы

Полиция графства Дорсет официально подтвердила, что поднятое со дна Ла-Манша тело из затонувшего самолета принадлежит нападающему "Кардиффа" Эмилиано Сале.

Напомним, первый же день подводных поисков на денежные средства, собранные с помощью пожертвований, позволил обнаружить корпус затонувшего самолета, на котором рекордный новичок в истории "Кардиффа" летел в расположение своего нового клуба из Нанта.



Еще в воскресенье утром внутри самолета было обнаружено человеческое тело, после чего стартовала операция по его извлечению и подъему на поверхность.



Сегодня ночью, сообщает BBC, местная полиция отчиталась, что тело было не только поднято из воды, но и идентифицировано. Погибшим действительно является 28-летний Сала.