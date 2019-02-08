Полиция подтвердила обнаружение тела Салы

Эмилиано Сала Полиция графства Дорсет официально подтвердила, что поднятое со дна Ла-Манша тело из затонувшего самолета принадлежит нападающему "Кардиффа" Эмилиано Сале.

Напомним, первый же день подводных поисков на денежные средства, собранные с помощью пожертвований, позволил обнаружить корпус затонувшего самолета, на котором рекордный новичок в истории "Кардиффа" летел в расположение своего нового клуба из Нанта.

Еще в воскресенье утром внутри самолета было обнаружено человеческое тело, после чего стартовала операция по его извлечению и подъему на поверхность.

Сегодня ночью, сообщает BBC, местная полиция отчиталась, что тело было не только поднято из воды, но и идентифицировано. Погибшим действительно является 28-летний Сала.


Метки Кардифф, происшествия, Сала

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2019 02:05

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  1. klementino 08.02.2019 03:00 # klementino
    Неужели прекратятся посты про этого ноунейма.

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  2. liverpo0ol 08.02.2019 02:40 # liverpo0ol
    представляю его ощущение о переходе в другой клуб повышение зп эмоции и т.д. и тут раз ты умираешь, просто пи3дец...

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  3. moneymaker 08.02.2019 02:33 # moneymaker
    Про пилота ни слова, хуемрази

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  4. kos9k 08.02.2019 02:10 # kos9k
    здоровья

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