"Ливерпуль" получил тройное подкрепление к матчу с "Борнмутом"

"Ливерпуль" получил тройное подкрепление в преддверии субботнего матча Премьер-Лиги против "Борнмута".

Сыграв с "Лестером" и "Вест Хэмом" только вничью, "красные" оказались под серьезным давлением, которое лишь возросло посреди недели, когда "Манчестер Сити" сыграл свой перенесенный матч и подвинул "Ливерпуль" с вершины Премьер-Лиги.



Учитывая все это, матч против "вишенок" на "Энфилде" приобретает громадное значение для команды Юргена Клоппа, которая может как исправить впечатление о себе, так и дать новый повод для спекуляций.



Как сообщает Liverpool Echo, в этом матче Клопп сможет рассчитывать на защитника Трента Александер-Арнольда и полузащитников Джордана Хендерсона с Джорджиньо Вейналдума, которые в четверг приняли участие в тренировке на базе в Мелвуде.



Напомним, Александер-Арнольд не принимал участия в трех последних матчах "Ливерпуля" из-за травмы связок колена, тогда как Хендерсон и Вейналдум ограничились пропуском одной игры из-за проблемы мышечного характера и с коленом, соответственно.



По информации издания, все трое продемонстрировали хорошую реакцию на получаемое лечение и будут готовы выйти на поле "Энфилда". А вот Деян Ловрен, Джо Гомес и Алекс Окслейд-Чемберлен по-прежнему вне игры.