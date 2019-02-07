Эмери признал, что Суарес провалил свой дебют за "Арсенал"

Денис Суарес Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что его единственный январский новичок Денис Суарес находится в неважной форме и нуждается в тренировках.

Арендовать Суареса у "Барселоны" до конца сезона — это все усиление, которое удалось получить "канонирам" в зимнее трансферное окно.

Бывший подопечный Эмери по "Севилье" уже успел дебютировать за свой новый клуб, появившись на замену против "Манчестер Сити" в минувший уикенд. Даже Эмери признает, что испанский полузащитник был не на высоте.

"Он провел только считанные дни с нами и еще не адаптировался, поэтому свои 25 минут в воскресенье он сыграл плохо".

"На этой неделе, в понедельник и вчера, он работал по индивидуальной программе. Сегодня он освоился уже лучше, чем на прошлой неделе".

"Надеюсь, он продолжит прибавлять каждый день, и тогда он сможет показать в следующих матчах, что может быть полезнее для нас, чем был против "Манчестер Сити", — цитирует Эмери Daily Star.


Метки Арсенал, Суарес, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. johnny1905 07.02.2019 23:33 # johnny1905
    Как-то тупо, смысл покупать потом кого-то за 40 млн, если можно было эти бабки пустить на за Рэмси. Просто не вериться, что он может не подойти Арсеналу Эмери.

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  2. pakhrudinov 07.02.2019 23:31 # pakhrudinov
    В таком случае, какой был смысл выпускать его на поле?

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  3. brown-ale 07.02.2019 23:26 # brown-ale
    Китайский двойник Рамсея.

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  4. gidro-met 07.02.2019 23:17 # gidro-met
    Суареза никогда не будет в Арсенале!

    разве что его фейк

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