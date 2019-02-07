Эмери признал, что Суарес провалил свой дебют за "Арсенал"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что его единственный январский новичок Денис Суарес находится в неважной форме и нуждается в тренировках.

Арендовать Суареса у "Барселоны" до конца сезона — это все усиление, которое удалось получить "канонирам" в зимнее трансферное окно.



Бывший подопечный Эмери по "Севилье" уже успел дебютировать за свой новый клуб, появившись на замену против "Манчестер Сити" в минувший уикенд. Даже Эмери признает, что испанский полузащитник был не на высоте.



"Он провел только считанные дни с нами и еще не адаптировался, поэтому свои 25 минут в воскресенье он сыграл плохо".



"На этой неделе, в понедельник и вчера, он работал по индивидуальной программе. Сегодня он освоился уже лучше, чем на прошлой неделе".



"Надеюсь, он продолжит прибавлять каждый день, и тогда он сможет показать в следующих матчах, что может быть полезнее для нас, чем был против "Манчестер Сити", — цитирует Эмери Daily Star.