Эмери признал, что Суарес провалил свой дебют за "Арсенал"
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что его единственный январский новичок Денис Суарес находится в неважной форме и нуждается в тренировках.
Арендовать Суареса у "Барселоны" до конца сезона — это все усиление, которое удалось получить "канонирам" в зимнее трансферное окно.
Бывший подопечный Эмери по "Севилье" уже успел дебютировать за свой новый клуб, появившись на замену против "Манчестер Сити" в минувший уикенд. Даже Эмери признает, что испанский полузащитник был не на высоте.
"Он провел только считанные дни с нами и еще не адаптировался, поэтому свои 25 минут в воскресенье он сыграл плохо".
"На этой неделе, в понедельник и вчера, он работал по индивидуальной программе. Сегодня он освоился уже лучше, чем на прошлой неделе".
"Надеюсь, он продолжит прибавлять каждый день, и тогда он сможет показать в следующих матчах, что может быть полезнее для нас, чем был против "Манчестер Сити", — цитирует Эмери Daily Star.
07.02.2019 23:00
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Последние комментарии:
Как-то тупо, смысл покупать потом кого-то за 40 млн, если можно было эти бабки пустить на за Рэмси. Просто не вериться, что он может не подойти Арсеналу Эмери.
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В таком случае, какой был смысл выпускать его на поле?
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Китайский двойник Рамсея.
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Суареза никогда не будет в Арсенале!
разве что его фейк
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