Маттиас Гинтер заинтересовал "Тоттенхэм" и "Арсенал"

"Тоттенхэм" и "Арсенал" следят за центральным защитником менхенгладбахской "Боруссии" и сборной Германии Маттиасом Гинтером.

Гинтер выступает за клуб из Менхенгладбаха после своего перехода в 2017 году из другой "Боруссии", дортмундской. За это время Маттиас добился значительного прогресса, а также накопил на своем счету 23 матча за национальную команду.



Своей игрой 25-летний Гинтер привлек внимание "Тоттенхэма" и "Арсенала", утверждает Sky Sports. Оба клуба из Северного Лондона надеются укрепить центр обороны в летнее трансферное окно, до которого остается четыре месяца.



В этом сезоне Премьер-Лиги "канониры" пропускают пугающее количество мячей — больше всех в топ-8. "Шпорам" же нужна замена Тоби Алдервейрелду, который грядущим летом сможет беспрепятственно уйти в другой клуб по фиксированной цене в 25 миллионов фунтов.