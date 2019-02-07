Маттиас Гинтер заинтересовал "Тоттенхэм" и "Арсенал"
"Тоттенхэм" и "Арсенал" следят за центральным защитником менхенгладбахской "Боруссии" и сборной Германии Маттиасом Гинтером.
Гинтер выступает за клуб из Менхенгладбаха после своего перехода в 2017 году из другой "Боруссии", дортмундской. За это время Маттиас добился значительного прогресса, а также накопил на своем счету 23 матча за национальную команду.
Своей игрой 25-летний Гинтер привлек внимание "Тоттенхэма" и "Арсенала", утверждает Sky Sports. Оба клуба из Северного Лондона надеются укрепить центр обороны в летнее трансферное окно, до которого остается четыре месяца.
В этом сезоне Премьер-Лиги "канониры" пропускают пугающее количество мячей — больше всех в топ-8. "Шпорам" же нужна замена Тоби Алдервейрелду, который грядущим летом сможет беспрепятственно уйти в другой клуб по фиксированной цене в 25 миллионов фунтов.
07.02.2019 21:00
Просмотров: 494
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
эт что еще за злодей
велкам в аплочку!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий