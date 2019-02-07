Эмери знает, что нужно "Арсеналу", чтобы попасть в топ-4

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что его команда должна улучшить результаты на выезде и свою оборонительную игру, чтобы попасть в топ-4 Премьер-Лиги.

В данный момент "канониры" являются самой пропускающей командой из первых восьми в таблице, а последний раз на выезде подопечные Эмери праздновали победу еще 25 ноября против "Борнмута".



Унаи сосредоточен на улучшении обеих этих вещей и не придает значения набирающей обороты критике касательно своих тренерских методов.



"Мой главный критик — это я сам. Мы можем попасть в топ-4, но мы знаем, что будет непросто это сделать".



"Мы сильны дома, но я думаю, мы должны лучше выступать на выезде. Поначалу мы очень хорошо играли на выезде, и нам нужно изменить свой настрой, чтобы набирать больше очков за пределами своего стадиона. Мы должны восстановить свою уверенность в себе и свою игру на выезде".



"Также мы знаем, что должны лучше обороняться. Мы пробовали играть и с двумя, и с тремя центральными защитниками. Мы должны быть страстными в своей игре и сохранять спокойствие. Упорная работа — прежде всего", — цитирует Эмери Sky Sports.