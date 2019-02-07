Заха дисквалифицирован на один матч

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха был дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 10 тысяч фунтов за неподобающее поведение в игре с "Саутгемптоном" 30 января.

В упомянутом матче, который завершился вничью 1:1, Заха отметился забитым голом, а во втором тайме полностью потерял контроль над собой.



Повздорив с полузащитником "святых" Джеймсом Уорд-Проузом, Уилфрид получил от рефери Андре Марринера желтую карточку, в ответ на что саркастически похлопал в ладоши.



Марринер не оставил без внимания столь дерзкое поведение игрока сборной Кот-д'Ивуара и сразу же достал "горчичник" из кармана еще раз.



Вместо того, чтобы просто уйти с поля, Заха принялся пуще прежнего аплодировать Марринеру — буквально перед лицом арбитра. FA не простила Уилфриду этот поступок и выдвинула свои обвинения.



Будучи удаленным, Заха пропустил матч против "Фулхэма" в прошлую субботу, однако сегодня FA вынесла свое решение и наказала Уилфрида за неподобающее поведение дополнительной игрой дисквалификации.



Как гласит официальное заявление "Пэлас", Заха пока не решил, примет он это наказание и пропустит матч с "Вест Хэмом" в ближайший уикенд, или воспользуется своим правом на апелляцию.