Заха дисквалифицирован на один матч
Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха был дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 10 тысяч фунтов за неподобающее поведение в игре с "Саутгемптоном" 30 января.
В упомянутом матче, который завершился вничью 1:1, Заха отметился забитым голом, а во втором тайме полностью потерял контроль над собой.
Повздорив с полузащитником "святых" Джеймсом Уорд-Проузом, Уилфрид получил от рефери Андре Марринера желтую карточку, в ответ на что саркастически похлопал в ладоши.
Марринер не оставил без внимания столь дерзкое поведение игрока сборной Кот-д'Ивуара и сразу же достал "горчичник" из кармана еще раз.
Вместо того, чтобы просто уйти с поля, Заха принялся пуще прежнего аплодировать Марринеру — буквально перед лицом арбитра. FA не простила Уилфриду этот поступок и выдвинула свои обвинения.
Будучи удаленным, Заха пропустил матч против "Фулхэма" в прошлую субботу, однако сегодня FA вынесла свое решение и наказала Уилфрида за неподобающее поведение дополнительной игрой дисквалификации.
Как гласит официальное заявление "Пэлас", Заха пока не решил, примет он это наказание и пропустит матч с "Вест Хэмом" в ближайший уикенд, или воспользуется своим правом на апелляцию.
07.02.2019 19:00
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белому бы матчей 5 впаяли, ФА расисты.
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Пропусти с ВХ матч, я норм денег подниму.
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что-то мало дали этой наглой обезьяне.
теперь каждый может саркастически похлопать в ладоши перед лицом у арбитра.
там где нужно проявлять твёрдость, ФА тупит по полной программе.
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Этот дельфин давно у судей в черном списке, поэтому не удивительно.
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