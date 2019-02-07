Заха дисквалифицирован на один матч

Уилфрид Заха и Андре Марринер Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха был дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 10 тысяч фунтов за неподобающее поведение в игре с "Саутгемптоном" 30 января.

В упомянутом матче, который завершился вничью 1:1, Заха отметился забитым голом, а во втором тайме полностью потерял контроль над собой.

Повздорив с полузащитником "святых" Джеймсом Уорд-Проузом, Уилфрид получил от рефери Андре Марринера желтую карточку, в ответ на что саркастически похлопал в ладоши.

Марринер не оставил без внимания столь дерзкое поведение игрока сборной Кот-д'Ивуара и сразу же достал "горчичник" из кармана еще раз.

Вместо того, чтобы просто уйти с поля, Заха принялся пуще прежнего аплодировать Марринеру — буквально перед лицом арбитра. FA не простила Уилфриду этот поступок и выдвинула свои обвинения.

Будучи удаленным, Заха пропустил матч против "Фулхэма" в прошлую субботу, однако сегодня FA вынесла свое решение и наказала Уилфрида за неподобающее поведение дополнительной игрой дисквалификации.

Как гласит официальное заявление "Пэлас", Заха пока не решил, примет он это наказание и пропустит матч с "Вест Хэмом" в ближайший уикенд, или воспользуется своим правом на апелляцию.


Метки FA, Заха, Кристал Пэлас, Марринер, Премьер-Лига, рефери, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2019 19:00

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  1. alexomck 07.02.2019 20:12 # alexomck
    белому бы матчей 5 впаяли, ФА расисты.

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  2. toledo 07.02.2019 20:02 # toledo
    Пропусти с ВХ матч, я норм денег подниму.

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  3. manutd-20champ 07.02.2019 19:56 # manutd-20champ
    что-то мало дали этой наглой обезьяне.
    теперь каждый может саркастически похлопать в ладоши перед лицом у арбитра.
    там где нужно проявлять твёрдость, ФА тупит по полной программе.

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  4. brown-ale 07.02.2019 19:44 # brown-ale
    Этот дельфин давно у судей в черном списке, поэтому не удивительно.

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