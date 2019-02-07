Венгер может вернуться к работе в течение месяца

Арсен Венгер Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер имеет на руках четыре конкретных предложения о работе и может вернуться в футбол в течение одного месяца.

Напомним, Венгер покинул должность главного тренера "Арсенала" в конце прошлого сезона, после 22 лет работы.

Покидая лондонский клуб, Арсен выражал уверенность насчет скорого возвращения к работе, однако этого не произошло до сих пор.

По информации The Times, прямо сейчас 69-летний француз изучает четыре конкретных предложения о работе, что есть у него на руках. Одно из них — это возможность стать спортивным директором ПСЖ.

Три других предложения касаются тренерской работы. Видеть Венгера своим наставником хотят два ведущих клуба Европы и одна национальная команда.

Большую часть свободного времени Венгер до сих пор проводит в Лондоне, однако считает, что с его стороны было бы неуважительно по отношению к "Арсеналу" возглавить другой клуб Премьер-Лиги. Поэтому новая работа Арсена будет за пределами Англии.


Метки Венгер, ПСЖ, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2019 18:00

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  1. pakhrudinov 07.02.2019 18:49 # pakhrudinov
    Бавария, Реал

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  2. chebrec 07.02.2019 18:41 # chebrec
    Нежданчик будет

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  3. j-silver 07.02.2019 18:29 # j-silver
    К пенсам пойдет

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  4. brown-ale 07.02.2019 18:23 # brown-ale
    Умереть на работе - это про Венгера.

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  5. danny949494 07.02.2019 18:14 # danny949494
    Старику 69. Че ему не отдыхается?

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  6. alexomck 07.02.2019 18:10 # alexomck
    спортдиром в ПСГ деду норм, купит всех своих "месси" таки.

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  7. tot35 07.02.2019 18:04 # tot35
    Венгер аут

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  8. van-der-slav 07.02.2019 18:04 # van-der-slav
    в челси его (и да, я читал последний абзац)

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