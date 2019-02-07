Венгер может вернуться к работе в течение месяца

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер имеет на руках четыре конкретных предложения о работе и может вернуться в футбол в течение одного месяца.

Напомним, Венгер покинул должность главного тренера "Арсенала" в конце прошлого сезона, после 22 лет работы.



Покидая лондонский клуб, Арсен выражал уверенность насчет скорого возвращения к работе, однако этого не произошло до сих пор.



По информации The Times, прямо сейчас 69-летний француз изучает четыре конкретных предложения о работе, что есть у него на руках. Одно из них — это возможность стать спортивным директором ПСЖ.



Три других предложения касаются тренерской работы. Видеть Венгера своим наставником хотят два ведущих клуба Европы и одна национальная команда.



Большую часть свободного времени Венгер до сих пор проводит в Лондоне, однако считает, что с его стороны было бы неуважительно по отношению к "Арсеналу" возглавить другой клуб Премьер-Лиги. Поэтому новая работа Арсена будет за пределами Англии.