Венгер может вернуться к работе в течение месяца
Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер имеет на руках четыре конкретных предложения о работе и может вернуться в футбол в течение одного месяца.
Напомним, Венгер покинул должность главного тренера "Арсенала" в конце прошлого сезона, после 22 лет работы.
Покидая лондонский клуб, Арсен выражал уверенность насчет скорого возвращения к работе, однако этого не произошло до сих пор.
По информации The Times, прямо сейчас 69-летний француз изучает четыре конкретных предложения о работе, что есть у него на руках. Одно из них — это возможность стать спортивным директором ПСЖ.
Три других предложения касаются тренерской работы. Видеть Венгера своим наставником хотят два ведущих клуба Европы и одна национальная команда.
Большую часть свободного времени Венгер до сих пор проводит в Лондоне, однако считает, что с его стороны было бы неуважительно по отношению к "Арсеналу" возглавить другой клуб Премьер-Лиги. Поэтому новая работа Арсена будет за пределами Англии.
07.02.2019 18:00
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Бавария, Реал
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Нежданчик будет
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К пенсам пойдет
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Умереть на работе - это про Венгера.
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Старику 69. Че ему не отдыхается?
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спортдиром в ПСГ деду норм, купит всех своих "месси" таки.
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Венгер аут
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в челси его (и да, я читал последний абзац)
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