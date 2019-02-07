"Юнайтед" собирается купить Кулибали, Шкриниара или Андерсена

"Манчестер Юнайтед" сократил свой шорт-лист кандидатов для укрепления позиции центрального защитника до трех игроков.

Как известно, "красные дьяволы" задумываются об укреплении центра обороны с прошлого лета, когда этого отчаянно требовал Жозе Моуриньо и когда на "Олд Траффорд" сватали защитников вроде Тоби Алдервейрелда и Харри Магуара.



Этот сезон показал, что оборонительной линии "Юнайтед" действительно не помешало бы усиление. Однако на сей раз, утверждает Manchester Evening News, взоры "дьяволов" будут обращены за пределы Премьер-Лиги, а если быть конкретнее — на Серию А.



В данный момент список возможных трансферных целей "Юнайтед" включает в себя Калиду Кулибали из "Наполи", Милана Шкриниара из "Интера" и Йоакима Андерсена из "Сампдории".



По информации высокопоставленного источника с "Олд Траффорд", "Юнайтед" будет готов заплатить за центрального защитника до 100 миллионов фунтов, что стало бы новым мировым рекордом для игрока этой позиции.



Наиболее дорогой опцией из этого трио, конечно, выглядит Кулибали. Что касается упомянутого выше Алдервейрелда, который грядущим летом будет доступен всего за 25 млн. фунтов, то этот вариант боссы "Юнайтед" отмели как краткосрочный.