"Тоттенхэм" объявил о переносе дерби с "Арсеналом" на "Уэмбли"
"Тоттенхэм" объявил о переносе на "Уэмбли" своего домашнего матча Премьер-Лиги против "Арсенала" 2 марта.
Таким образом, дерби Северного Лондона стало очередным и, возможно, последним матчем, который "шпоры" переносят на "Уэмбли" ввиду неготовности своего нового стадиона.
Открытие новой 62-тысячной арены в дерби с "Арсеналом" изначально выглядело маловероятным ввиду повышенных рисков в плане безопасности. Зато "шпоры" смогут задействовать "Уэмбли" на все 90 тыс. мест.
В своем официальном заявлении "Тоттенхэм" также сообщает, что тестирование систем безопасности нового стадиона находится в завершающей фазе. Арена будет готова принимать футбольные матчи, как только получит необходимый сертификат безопасности.
07.02.2019 16:00
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"Тоттенхэм" объявил о переносе на "Уэмбли" своего домашнего матча Премьер-Лиги против "Арсенала" 2 марта.
А где они должны были сыграть?
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