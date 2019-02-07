"Тоттенхэм" объявил о переносе дерби с "Арсеналом" на "Уэмбли"

Дерби Северного Лондона "Тоттенхэм" объявил о переносе на "Уэмбли" своего домашнего матча Премьер-Лиги против "Арсенала" 2 марта.

Таким образом, дерби Северного Лондона стало очередным и, возможно, последним матчем, который "шпоры" переносят на "Уэмбли" ввиду неготовности своего нового стадиона.

Открытие новой 62-тысячной арены в дерби с "Арсеналом" изначально выглядело маловероятным ввиду повышенных рисков в плане безопасности. Зато "шпоры" смогут задействовать "Уэмбли" на все 90 тыс. мест.

В своем официальном заявлении "Тоттенхэм" также сообщает, что тестирование систем безопасности нового стадиона находится в завершающей фазе. Арена будет готова принимать футбольные матчи, как только получит необходимый сертификат безопасности.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, стадионы, Тоттенхэм, Уэмбли

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2019 16:00

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  1. largo-winch 07.02.2019 16:11 # largo-winch
    "Тоттенхэм" объявил о переносе на "Уэмбли" своего домашнего матча Премьер-Лиги против "Арсенала" 2 марта.

    А где они должны были сыграть?

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