Азар ждет "правильного момента", чтобы объявить о своем будущем

Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что будет ждать "правильного момента", чтобы объявить о своих планах на будущее.

На днях Азар поведал, что уже принял решение насчет своего будущего, явно намекнув на уход из "Челси" по окончании этого сезона, когда у него останется только 12 месяцев по контракту.



28-летний бельгиец уверяет, что эта ситуация не окажет негативного влияния на его игру, однако интригу Эден предпочитает пока сохранить.



"Пока что выступление за "Челси" — это единственное, о чем я думаю. По моему контракту остается еще полтора года, как каждый знает. Скоро я оглашу свое решение, но это никак не скажется на моем настрое".



"Я думаю об этом, но не забиваю этим себе голову. Когда я на поле, то лишь хочу играть. Посмотрим, что будем дальше".



"Когда я объявлю? Не знаю, время покажет. Я дождусь правильного момента", — приводит слова Азара RMC Sport.