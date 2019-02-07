Клопп планирует укрепить линию обороны летом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп планирует укрепить линию обороны грядущим летом.

В данный момент "красные" продолжают борьбу за чемпионство в Премьер-Лиге, однако их мечта завоевать свой первый за 29 последних лет титул оказалась под угрозой из-за кадровых проблем в защитной линии.



Стоило главному тренеру Юргену Клоппу отпустить в аренду Натаниэля Клайна, как Трент Александер Арнольд угодил в лазарет, а вскоре выяснилось, что Джо Гомесу необходима операция на сломанной ноге. Имеются проблемы со здоровьем и у Деяна Ловрена.



Как утверждает The Sun, Клопп был открыт к покупке защитника еще в январе, однако спортивному директору Майклу Эдвардсу не удалось отыскать подходящего игрока, как удалось год назад, когда "Ливерпуль" приобрел Виргила Ван Дейка.



К решению этой проблемы, связанной с излишней хрупкостью линии обороны, "красные" планируют вернуться уже грядущим летом.