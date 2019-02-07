Клопп планирует укрепить линию обороны летом

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп планирует укрепить линию обороны грядущим летом.

В данный момент "красные" продолжают борьбу за чемпионство в Премьер-Лиге, однако их мечта завоевать свой первый за 29 последних лет титул оказалась под угрозой из-за кадровых проблем в защитной линии.

Стоило главному тренеру Юргену Клоппу отпустить в аренду Натаниэля Клайна, как Трент Александер Арнольд угодил в лазарет, а вскоре выяснилось, что Джо Гомесу необходима операция на сломанной ноге. Имеются проблемы со здоровьем и у Деяна Ловрена.

Как утверждает The Sun, Клопп был открыт к покупке защитника еще в январе, однако спортивному директору Майклу Эдвардсу не удалось отыскать подходящего игрока, как удалось год назад, когда "Ливерпуль" приобрел Виргила Ван Дейка.

К решению этой проблемы, связанной с излишней хрупкостью линии обороны, "красные" планируют вернуться уже грядущим летом.


Метки Клопп, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2019 14:00

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  1. gerrard08 07.02.2019 14:36 # gerrard08
    От кого избавляемся зимой\летом(список может изменяться):
    Off: Миньеле(5-8лямов), Богдан(0), Кариус(5-9), ловрен(покуй за сколько, хоть с доплатой лфк), мурена(0 -просто не продлять контракт), Рэнделл(0), Клайн(10), Лаллана(10), Груич(10), Маркович(0), Старич(0), Ориги(19-25)
    Избавившись от всех них, зп ведомость полегчает на ~30 000 000 фунтов в год.

    On:
    ГК(1): Опытный, старый, бывший топ Без Претензии На Основу(БПНО) - Рейна\Муслера\Руфьер\Очаоа и тд
    Цз(1): на усмотрение Клоппо
    Лз(1): Сменщик для Роббо (БПНО)
    Пз(1): С прицелом на основу, чтоб Таа не расслаблялся

    Источник: http://fapl.ru/users/gerrard08/

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  2. alexomck 07.02.2019 14:04 # alexomck
    купить Ван Дайка в центр обороны, и Алиссона в ворота, и чемпик можно не начинать.

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