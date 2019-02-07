Невилл: "Сарри в начале своего конца в "Челси"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри находится в начале своего конца на "Стэмфорд Бридж" и может готовиться к увольнению в ближайшие месяцы.

В последние недели "синие" испытывают серьезные игровые проблемы, и Сарри не скрывает своего разочарования по этому поводу, говоря о том, что ему сложно мотивировать своих подопечных.



По мнению Невилла, "Челси" устроен так, что никому из наставников здесь не удается в полной мере подчинить игроков. Гари будет удивлен, если итальянец останется на следующий сезон.



"Сарри заинтриговал своими комментариями насчет того, что ему сложно мотивировать своих игроков, и уже тогда я подумал: "Это не закончится хорошо". Несколько недель назад я говорил, что Сарри, как мне кажется, находится в начале своего конца в "Челси", и победа над "Хаддерсфилдом" не изменила мое мнение".



"За последние годы "Челси" привык увольнять тренеров, когда те позволяют себе говорить слишком многое. Достаточно вспомнить об Антонио Конте и всем этом абсурде с Диего Костой после того, как они завоевали титул и играли очень хорошо. То же самое было с Жозе Моуриньо, Андре Виллаш-Боашем".



"Я не думаю, что "Челси" поменяет Сарри по ходу этого сезона, но эти настораживающие знаки заставляют тебя думать, что его пребывание в клубе в следующем сезоне стало бы сюрпризом. Это не так, что я хочу его ухода — я думаю, он хорошо делает свою работу, но Сарри, наверное, осознал, в каком месте он оказался и обнаружил игроков, которые не делают того, что он хочет. И, наверное, никогда не будут делать".



"Один год — это максимум, в течение которого какому-либо тренеру "Челси" удавалось контролировать этих игроков. В течение года они будут делать, что ты просишь, а затем скажут: "Ладно, с нас достаточно". Такова природа этого клуба. Никто из тренеров не может продержаться здесь долго, и ни у кого из тренеров нет здесь контроля".



"В лице Юргена Клоппа, Маурисио Почеттино и Пепа Гвардиолы мы видим тренеров, у которых есть этот контроль и чье слово является определяющим. Некоторые клубы все еще наделяют своих тренеров контролем, но это происходит реже и реже — и уж точно не в "Челси". Я считаю, тренер должен иметь контроль над раздевалкой, и его голос должен быть определяющим в футбольных вопросах в клубе".



"Сарри знает, что за кулисами в его клубе ведется политическая игра. Так было всегда, но это не мешало "Челси" добиваться больших успехов. В последние 10-15 лет "Челси" стал грозной силой в Премьер-Лиге, и Премьер-Лиге пошло на пользу, что клубы вроде "Челси" и "Сити" обзавелись деньгами и смогли соперничать с "Манчестер Юнайтед", "Арсеналом" и "Ливерпуля".



"Так лучше для Премьер-Лиги, но это очень сложная модель, и я думаю, теперь Сарри это понимает. Он обладает жизненным опытом и хочет, чтобы игроки следовали его указаниям, но они не делают то, чего хочет он, и это вызывает у него разочарование", — сообщил Невилл.