Невилл: "Сарри в начале своего конца в "Челси"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри находится в начале своего конца на "Стэмфорд Бридж" и может готовиться к увольнению в ближайшие месяцы.
В последние недели "синие" испытывают серьезные игровые проблемы, и Сарри не скрывает своего разочарования по этому поводу, говоря о том, что ему сложно мотивировать своих подопечных.
По мнению Невилла, "Челси" устроен так, что никому из наставников здесь не удается в полной мере подчинить игроков. Гари будет удивлен, если итальянец останется на следующий сезон.
"Сарри заинтриговал своими комментариями насчет того, что ему сложно мотивировать своих игроков, и уже тогда я подумал: "Это не закончится хорошо". Несколько недель назад я говорил, что Сарри, как мне кажется, находится в начале своего конца в "Челси", и победа над "Хаддерсфилдом" не изменила мое мнение".
"За последние годы "Челси" привык увольнять тренеров, когда те позволяют себе говорить слишком многое. Достаточно вспомнить об Антонио Конте и всем этом абсурде с Диего Костой после того, как они завоевали титул и играли очень хорошо. То же самое было с Жозе Моуриньо, Андре Виллаш-Боашем".
"Я не думаю, что "Челси" поменяет Сарри по ходу этого сезона, но эти настораживающие знаки заставляют тебя думать, что его пребывание в клубе в следующем сезоне стало бы сюрпризом. Это не так, что я хочу его ухода — я думаю, он хорошо делает свою работу, но Сарри, наверное, осознал, в каком месте он оказался и обнаружил игроков, которые не делают того, что он хочет. И, наверное, никогда не будут делать".
"Один год — это максимум, в течение которого какому-либо тренеру "Челси" удавалось контролировать этих игроков. В течение года они будут делать, что ты просишь, а затем скажут: "Ладно, с нас достаточно". Такова природа этого клуба. Никто из тренеров не может продержаться здесь долго, и ни у кого из тренеров нет здесь контроля".
"В лице Юргена Клоппа, Маурисио Почеттино и Пепа Гвардиолы мы видим тренеров, у которых есть этот контроль и чье слово является определяющим. Некоторые клубы все еще наделяют своих тренеров контролем, но это происходит реже и реже — и уж точно не в "Челси". Я считаю, тренер должен иметь контроль над раздевалкой, и его голос должен быть определяющим в футбольных вопросах в клубе".
"Сарри знает, что за кулисами в его клубе ведется политическая игра. Так было всегда, но это не мешало "Челси" добиваться больших успехов. В последние 10-15 лет "Челси" стал грозной силой в Премьер-Лиге, и Премьер-Лиге пошло на пользу, что клубы вроде "Челси" и "Сити" обзавелись деньгами и смогли соперничать с "Манчестер Юнайтед", "Арсеналом" и "Ливерпуля".
"Так лучше для Премьер-Лиги, но это очень сложная модель, и я думаю, теперь Сарри это понимает. Он обладает жизненным опытом и хочет, чтобы игроки следовали его указаниям, но они не делают то, чего хочет он, и это вызывает у него разочарование", — сообщил Невилл.
07.02.2019 13:00
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Последние комментарии:
Какого уже тренера азар сливает?
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Мауринью во втором сезоне привел Челси к чемпионству, с Сарри точно так будет, кто кто но Челси без трофеев долго не бывает, тем более слуxи про Коутинью, Иско, с этими игроками спокуxе можно играть тики таку
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клопп тоже на начале конца
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очень нужно, чтоб остался еще хотя бы на сезон. да и жоржинхо пусть всегда будет здоров, глаз радуется
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КОРОЛИ уже давно были бы на троне, если бы не постоянное ротирование грязного насекомого судьям. Все-таки перманентные нырки грязного террориста и голы с офсайдов не помогли залупулю забраться на ТРОН.
1 Манчестер Сити 26 62
КОРОЛИ НА ТРОНЕ
Лузерпуль на СТРАПОНЕ !!!
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трофеи в этом сезоне:
ЛЧ - Ливерпуль
ЛЕ - Арсенал
АПЛ - Ливерпуль
КА - Манчестер Сити
КАЛ - Манчестер Сити
путевка в ЛЕ - Челси
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Маркус Баббель:
Просьба ко всем кто болеет за "Ливерпуль": если вы болеете за "красных", то отдайтесь им сейчас на все 100%, потому что, сейчас вы им нужны как никогда.
Принято!
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код красный на ветке. Саррибол давай пили на Эхэхэхаде
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почему голубые на троне, если у залупуля на матч меньше? голубки же должны быть на страпоне :с
(ответить)
Тренер никакой, а эксперт ещё хуже.
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Вообще не обоснованое вью от этего эксперта Манчестерского! Пусть пиждит про Маню лучше.
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изи требл и увал
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хазар сутулый перед своим уходом решил насрать в щольси как турист в сьемной хате перед отъездом. и это по вашему легенда? не хочешь продлевать контракт? ну дак будь профи и доработай его, принеси своей игрой трофеи команде, сделай всё красиво. нет надо в стиле дыркуа интрижки мутить
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В чем то он прав. Если сравнивать с ливером мс и тотенхемом. С одной стороны трофеи регулярно а с другой постоянная карусель с тренерами. Могут мс обыграть а могут и бормуту проебать. Хули сити дали время лысому он машину построил. И лч по-любому возьмёт. Дело времени.
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если руководство челси настолько поехавшее (а практика показывает, что там сидят те еще далбичи) и уволят тренера до лета - это потеря потерь.
Надо избавляться от шлака типа Луиса, Виллиана(при всем уважении) + продавать Азара и строить тиму вокруг Сарри и его идей, покупая нужных игрочил. Это единственный вариант при котором сохраняется хоть какой-то прогресс. Иначе пенсам придется начинать все с самого начала, да еще с новым тренером и без ключевых игроков, которых потеряют след. летом.
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Челси лет на 5 в пролёте, знамо, в следующем сезоне, Сити с МЮ будут пытаться помешать Пульке защитить титул АПЛ.
2 подрят ЛЧ Клопп легко должен оформить, Пульку один на один никому не одолеть:)
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Да ну, дичь какая-то. Сарри устраивает Абрамовича, ибо не выкбывается и будет работать с теми, кому ему дадут. Жоржинья, Толстый, в след окно Хюсай условный. Конте же в открытую говорил, что ему покупали левых игроков и не очковал контрить с руководством. Сарри ещё минимум сезон отработает.
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и обнаружил игроков, которые не делают того, что он хочет. И, наверное, никогда не будут делать".
Игроки Челсеа совсем акуели. Имхо Азар зачинщик. Правильно что сливает его
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Манчестер Сити устраивает клубишкам такую ебалочку, что те, впоследствии начинают тупо не вывозить темп навязанный королями.
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Нужен тренер под ЛЕ, а то Челси опять с носом останутся
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