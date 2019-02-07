Невилл: "Сарри в начале своего конца в "Челси"

Маурицио Сарри Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри находится в начале своего конца на "Стэмфорд Бридж" и может готовиться к увольнению в ближайшие месяцы.

В последние недели "синие" испытывают серьезные игровые проблемы, и Сарри не скрывает своего разочарования по этому поводу, говоря о том, что ему сложно мотивировать своих подопечных.

По мнению Невилла, "Челси" устроен так, что никому из наставников здесь не удается в полной мере подчинить игроков. Гари будет удивлен, если итальянец останется на следующий сезон.

"Сарри заинтриговал своими комментариями насчет того, что ему сложно мотивировать своих игроков, и уже тогда я подумал: "Это не закончится хорошо". Несколько недель назад я говорил, что Сарри, как мне кажется, находится в начале своего конца в "Челси", и победа над "Хаддерсфилдом" не изменила мое мнение".

"За последние годы "Челси" привык увольнять тренеров, когда те позволяют себе говорить слишком многое. Достаточно вспомнить об Антонио Конте и всем этом абсурде с Диего Костой после того, как они завоевали титул и играли очень хорошо. То же самое было с Жозе Моуриньо, Андре Виллаш-Боашем".

"Я не думаю, что "Челси" поменяет Сарри по ходу этого сезона, но эти настораживающие знаки заставляют тебя думать, что его пребывание в клубе в следующем сезоне стало бы сюрпризом. Это не так, что я хочу его ухода — я думаю, он хорошо делает свою работу, но Сарри, наверное, осознал, в каком месте он оказался и обнаружил игроков, которые не делают того, что он хочет. И, наверное, никогда не будут делать".

"Один год — это максимум, в течение которого какому-либо тренеру "Челси" удавалось контролировать этих игроков. В течение года они будут делать, что ты просишь, а затем скажут: "Ладно, с нас достаточно". Такова природа этого клуба. Никто из тренеров не может продержаться здесь долго, и ни у кого из тренеров нет здесь контроля".

"В лице Юргена Клоппа, Маурисио Почеттино и Пепа Гвардиолы мы видим тренеров, у которых есть этот контроль и чье слово является определяющим. Некоторые клубы все еще наделяют своих тренеров контролем, но это происходит реже и реже — и уж точно не в "Челси". Я считаю, тренер должен иметь контроль над раздевалкой, и его голос должен быть определяющим в футбольных вопросах в клубе".

"Сарри знает, что за кулисами в его клубе ведется политическая игра. Так было всегда, но это не мешало "Челси" добиваться больших успехов. В последние 10-15 лет "Челси" стал грозной силой в Премьер-Лиге, и Премьер-Лиге пошло на пользу, что клубы вроде "Челси" и "Сити" обзавелись деньгами и смогли соперничать с "Манчестер Юнайтед", "Арсеналом" и "Ливерпуля".

"Так лучше для Премьер-Лиги, но это очень сложная модель, и я думаю, теперь Сарри это понимает. Он обладает жизненным опытом и хочет, чтобы игроки следовали его указаниям, но они не делают то, чего хочет он, и это вызывает у него разочарование", — сообщил Невилл.


Метки Невилл, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. keane16 07.02.2019 14:57 # keane16
    Какого уже тренера азар сливает?

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  2. shymkentski 07.02.2019 14:55 # shymkentski
    Мауринью во втором сезоне привел Челси к чемпионству, с Сарри точно так будет, кто кто но Челси без трофеев долго не бывает, тем более слуxи про Коутинью, Иско, с этими игроками спокуxе можно играть тики таку

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  3. hammersmith 07.02.2019 14:47 # hammersmith
    клопп тоже на начале конца

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  4. keane16 07.02.2019 14:43 # keane16
    очень нужно, чтоб остался еще хотя бы на сезон. да и жоржинхо пусть всегда будет здоров, глаз радуется

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  5. phil-neville 07.02.2019 14:37 # phil-neville
    КОРОЛИ уже давно были бы на троне, если бы не постоянное ротирование грязного насекомого судьям. Все-таки перманентные нырки грязного террориста и голы с офсайдов не помогли залупулю забраться на ТРОН.

    1 Манчестер Сити 26 62
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ
    Лузерпуль на СТРАПОНЕ !!!

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  6. alexomck 07.02.2019 14:34 # alexomck
    трофеи в этом сезоне:

    ЛЧ - Ливерпуль
    ЛЕ - Арсенал
    АПЛ - Ливерпуль
    КА - Манчестер Сити
    КАЛ - Манчестер Сити
    путевка в ЛЕ - Челси

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  7. slash-lfc 07.02.2019 14:30 # slash-lfc
    Маркус Баббель:

    Просьба ко всем кто болеет за "Ливерпуль": если вы болеете за "красных", то отдайтесь им сейчас на все 100%, потому что, сейчас вы им нужны как никогда.

    Принято!

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  8. spartan 07.02.2019 14:27 # spartan
    код красный на ветке. Саррибол давай пили на Эхэхэхаде

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  9. narcot 07.02.2019 14:27 # narcot
    почему голубые на троне, если у залупуля на матч меньше? голубки же должны быть на страпоне :с

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  10. yela 07.02.2019 14:24 # yela
    Тренер никакой, а эксперт ещё хуже.

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  11. chelsiukpro 07.02.2019 14:16 # chelsiukpro
    Вообще не обоснованое вью от этего эксперта Манчестерского! Пусть пиждит про Маню лучше.

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  12. thegodfather 07.02.2019 14:08 # thegodfather
    изи требл и увал

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  13. toha-bludsikir 07.02.2019 14:04 # toha-bludsikir
    хазар сутулый перед своим уходом решил насрать в щольси как турист в сьемной хате перед отъездом. и это по вашему легенда? не хочешь продлевать контракт? ну дак будь профи и доработай его, принеси своей игрой трофеи команде, сделай всё красиво. нет надо в стиле дыркуа интрижки мутить

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  14. mkcfc 07.02.2019 13:59 # mkcfc
    В чем то он прав. Если сравнивать с ливером мс и тотенхемом. С одной стороны трофеи регулярно а с другой постоянная карусель с тренерами. Могут мс обыграть а могут и бормуту проебать. Хули сити дали время лысому он машину построил. И лч по-любому возьмёт. Дело времени.

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  15. lfcynwa 07.02.2019 13:55 # lfcynwa
    если руководство челси настолько поехавшее (а практика показывает, что там сидят те еще далбичи) и уволят тренера до лета - это потеря потерь.

    Надо избавляться от шлака типа Луиса, Виллиана(при всем уважении) + продавать Азара и строить тиму вокруг Сарри и его идей, покупая нужных игрочил. Это единственный вариант при котором сохраняется хоть какой-то прогресс. Иначе пенсам придется начинать все с самого начала, да еще с новым тренером и без ключевых игроков, которых потеряют след. летом.

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  16. alexomck 07.02.2019 13:55 # alexomck
    Челси лет на 5 в пролёте, знамо, в следующем сезоне, Сити с МЮ будут пытаться помешать Пульке защитить титул АПЛ.
    2 подрят ЛЧ Клопп легко должен оформить, Пульку один на один никому не одолеть:)

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  17. slash-lfc 07.02.2019 13:52 # slash-lfc
    Да ну, дичь какая-то. Сарри устраивает Абрамовича, ибо не выкбывается и будет работать с теми, кому ему дадут. Жоржинья, Толстый, в след окно Хюсай условный. Конте же в открытую говорил, что ему покупали левых игроков и не очковал контрить с руководством. Сарри ещё минимум сезон отработает.

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  18. firmino9 07.02.2019 13:46 # firmino9
    и обнаружил игроков, которые не делают того, что он хочет. И, наверное, никогда не будут делать".

    Игроки Челсеа совсем акуели. Имхо Азар зачинщик. Правильно что сливает его

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  19. toha-bludsikir 07.02.2019 13:44 # toha-bludsikir
    Манчестер Сити устраивает клубишкам такую ебалочку, что те, впоследствии начинают тупо не вывозить темп навязанный королями.

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  20. ian 07.02.2019 13:40 # ian
    Нужен тренер под ЛЕ, а то Челси опять с носом останутся

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